Nell’ultima puntata di SuperQuark, Piero Angela si è schierato contro i no-vax introducendo un filmato con queste parole.

“Si è discusso molto di vaccini negli ultimi tempi, ma probabilmente non è ben chiaro cosa ha voluto dire uscire da un passato inquietante, con il suo incredibile numero di morti e di invalidi“ ha dichiarato Piero Angela nell’ultima puntata di SuperQuark, introducendo un filmato di approfondimento sui vaccini.

Nel video, un paleopatologo, Francesco Maria Galassi, afferma in particolare che “Scegliere oggi di non vaccinarsi è qualcosa di totalmente impensabile ed incomprensibile. I vaccini sono farmaci efficaci e più sicuri del contrarre la malattia“.

Insomma, il programma scientifico per eccellenza non poteva che schierarsi a favore dei vaccini. Lo aveva preannunciato lo stesso conduttore al Corriere della Sera, poco prima della messa in onda della puntata: «Come dimostra il servizio realizzato in Svizzera i vaccini hanno salvato e salvano milioni di persone. Quando non c’erano, c’erano i morti. Quando io ero piccolo se un compagno arrivava in ospedale con la difterite moriva con certezza, non c’era alcuna cura. Ho tanti ricordi di amici morti per queste malattie. La protezione gregge, cioè arrivare a percentuali alte di vaccinati è fondamentale».

Sulla questione dell’autocertificazione per far ammettere i propri figli a scuola, nell’intervista Angela ha preferito soprassedere: “L’autocertificazione? Un po’ come per le tasse. Se bastasse l’autocertificazione… Quello che ci deve far riflettere però è la poca fiducia dei cittadini nelle istituzioni, ma anche nella medicina. Perché? Per i tanti casi di malasanità, di eccesso di farmaci, di questioni poco chiare legate ai grandi gruppi farmaceutici. Tutta questa serie di cose ha portato a una poca fiducia, che poi è degenerata fino al complottismo presente su Internet. Il fatto che sempre più persone non si fidino della scienza e diano credito alle non competenze, non è di buon senso né intelligente.”

Siete d’accordo con lui Unimamme?