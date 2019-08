L’attore americano Tom Cruise non frequenta da sei lunghi anni la figlia Suri. Le accuse di una donna che è uscita dalla “chiesa” di Scientology.

Secondo quanto riportato in libro scritto da una donna, che si è distaccata da Scientology, l’attore di Hollywood Tom Cruise non potrebbe vedere la figlia da ben sei anni.

Da anni l’attore è un assiduo seguace di Scientology, la “chiesa” fondata da Ron Hubbard.

Tom Cruise non vede la figlia da sei anni per Scientology: le accuse di una donna che ne è uscita

Tom Cruise sta vivendo un momento difficile che riguarda la sua vita privata. Sembrerebbe che l’attore americano non veda la figlia Suri Cruise da sei lunghi anni. Suri è nata dall’unione dell’attore con un’altra attrice molto famosa americana, Katie Holmes, 13 anni fa.

A dare la notizia è stata, Samantha Doming, una donna che in passato ha fatto parte della chiesa a cui è devoto Tom Cruise.

La donna ad oggi ha deciso di uscire da Scientology e di scrivere un libro, “Je suis a Cult Whistleblower: Scientology kills”, nel quale vengono rivelati i meccanismi interni della “chiesa” di Ron Hubbard. Nel libro si legge anche della vicenda che vede come protagonisti Tom Cruise e la figlia Suri.

Secondo il racconto della donna, Tom non potrebbe vedere Suri perché la figlia viene educata in una scuola di orientamento cristiano.

In un’intervista a US Weekly, Samantha Domingo ha spiegato il perché, sin dal lontano 2013, Tom Cruise e Suri non abbiano una foto insieme, cosa che invece succede con la madre.

Dopo il divorzio tra Tom e Katie, l’attore avrebbe il diritto a trascorrere 10 giorni al mese con la figlia, ma secnodo la donna questo non sarebbe avvenuto.

A confermare le parole di Samantha Domingo ci sarebbe anche l’esperto di Scientology, Tony Ortega, il quale ha dichiarato che Scientology avrebbe “preteso di controllare la vita della madre di Suri, Katie, anche dopo il divorzio dal marito, come riportato da Tpi.

Sembrerebbe che Katie abbia firmato un contratto di non divulgazione e di non dire nulla di negativo su Scientology. Katie ha abbandonato la “chiesa” nel 2012, dopo il divorzio con Tom e quado Suri aveva solo sei anni.

Non ci sono stati commenti da parte sia di Tom Cruise e sia di Katie sulle parole della Domingo. Le accuse e le notizie che sono riportate nel libro sono ancora da verificare, proprio perchè i diretti interesati non hano dato ne una conferma e ne una smentita.

Chi ha replicato è stata la “chiesa” di Scientology con un comunicato: “Tutto quello che ci avete chiesto rappresenta in modo errato la chiesa di Scientology, le sue pratiche e lo stile di vita dei suoi ministri”.

Nel frattempo Suri è diventata una “baby influencer”, da sempre è stata al centro del gossip per la moda. Ad appena due anni aveva outfit particolari, scarpe con il tacco e borsette da diva. Ammirata da tante mamme e dalle case di moda per bambini.

Tom ha anche altri due figli che ha adottato durante il matrimonio con un’altra famosa attice americana, Nicole Kidman, Isabella e Connor.

Voi unimamme conoscete il mondo Scientology? Cosa ne pensate di questa vicenda?