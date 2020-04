Giulio è un bambino che ogni mattina percorre da solo 1 km per poter seguire le lezioni, a casa infatti non ha la connessione.

Unimamme, oggi vi raccontiamo la storia di un bambino, Giulio Giovannini, un 12enne che per seguire le lezioni online e non restare indietro deve spostarsi fino a 1 km. lontano da casa.

Bimbo segue le lezioni in campagna

In quest’era digitale, come abbiamo potuto constatare, non tutte le persone hanno le stesse possibilità, non solo in termini economici, ma anche tecnologici. Se qualcuno si è scagliato contro le modalità di insegnamento online, che per alcuni alunni si traduce in esercizi da stampare e compilare, o redigere online, altri hanno attaccato anche le lezioni online, tralasciando il fatto che ci sono famiglie che mancano di tablet, pc per seguire le lezioni o, come Giulio, hanno difficoltà a connettersi.

Giulio, studente di prima media a Marsiliana, presso l’istituto comprensivo Pietro Aldi di Manciano, non si è fatto scoraggiare dal fatto che a casa sua non avesse alcune connessione. Il bambino infatti abita nelle campagne di Pomonte, nel comune di Scansano, in Toscana. “Per chiamare dobbiamo spostarci da casa. Nella nostra abitazione anche il segnale della telefonia mobile non è granché” ha spiegato la sua mamma. Per alcune settimane il bambino non è riuscito a seguire le lezioni online, mentre anche altri compagni e i loro genitori cercavano di aiutarlo a distanza. «Dispiaceva davvero a tutti che il ragazzino rimanesse fuori dalle lezioni» hanno detto. Il ragazzino ha continuato a fare diligentemente i compiti, ma non poteva avere un rapporto con gli insegnanti e i compagni. Così ha deciso di spostarsi da casa, per 1 km, col cellulare e il tablet. Il ragazzino ora appare ai compagni con uno sfondo naturale derivato dalle campagne. Unimamme, voi apprezzate lo sforzo di questo bambino di cui si parla sul Tirreno?

LEGGI ANCHE > COSA SUCCEDE NELLA TESTA DEI BAMBINI IN QUARANTENA? RISPONDONO GLI ESPERTI

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.