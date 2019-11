Una classe di seconda elementare di una scuola di Cesena si è vaccinata per consentire a un alunno di seguire le lezioni.

Unimamme oggi una buona notizia dal mondo della scuola, i bambini della seconda elementare di una scuola di Cesena hanno deciso di vaccinarsi contro l’influenza in massa per aiutare un loro compagno.

Bambini di una classe aiutano un compagno

Un anno fa un loro compagno di classe ha avuto una leucemia linfoblastica acuta per la quale ha dovuto curarsi a lungo. Il piccolo è ancora a rischio di infezioni e per questo motivo i suoi compagni hanno deciso di aiutarlo. Il suo sistema immunitario è ancora debole e una semplice influenza, su di lui, potrebbe avere gravi effetti. In maniera responsabiole i genitori degli altri piccoli hanno deciso di far vaccinare i figli per fargli da scudo.

Così una trentina di piccoli, insieme a 7 compagni della classe vicina, insieme agli insegnanti,a diversi genitori e i fratelli di alcuni bambini si sono sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale presso la pediatria di comunità. L’Ausl romagna ha commentato: “grazie a loro e alla solerzia del dirigente scolastico, il piccolo è potuto tornare sui banchi di scuola”. Antonella Brunelli responsabile della pediatria di comunità di Cesena ha aggiunto: “questi bambini e questi genitori hanno compiuto un gesto di responsabilità, di generosità e di amicizia che ci ha riempito di gioia e ci ha fatto pure commuovere. Come riconoscimento simbolico abbiamo regalato ad ogni bambino un libro donatoci dalla libreria ‘giunti al punto’ di cesena nell’ambito del progetto nati per leggere, a conferma che la ‘literacy’ contribuisce a migliorare lo stato di salute dell’intera comunità”. Unimamme, voi cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su Repubblica?