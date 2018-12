Care Unimamme, torniamo a parlarvi di Sebastiano, il ragazzo di 15 anni con un tumore al cervello che ha bisogno dell’aiuto di tutti per essere operato e salvato.

Sebastiano con il papà Giovanni è finalmente arrivato a Sidney e domani, 5 dicembre, se tutto andrà per il verso giusto, verrà operato. Non si tratta della prima operazione per questo ragazzo, perché nel giro di due mesi la sua vita è radicalmente cambiato.

Ad ottobre, il 9, ha scoperto di avere una massa nel cervello, per la quale otterrà la giusta diagnosi solo a fine mese ed è devastante: un tumore rarissimo. Inizia quindi il calvario di Sebastiano e della sua famiglia:

nella notte tra il 9 e il 10 ottobre subisce un primo intervento per eseguire by-pass liquorale interno in Sicilia

il 6 novembre viene operato di nuovo e gli viene rimossa la massa tumorale al 95%, questa volta a Milano

e domani verrà sottoposto, si spera, a quello finale in Australia.

Ad operarlo infatti sarà un grande medico, Charles Teo, un neurochirurgo di fama mondiale, l’unico in grado di fare operazioni di questo tipo.

Per poterlo trattare, operare e prevedere il recupero, il tutto però ha un costo enorme: ben 125 mila euro. Finora la famiglia ha trovato grazie a parenti ed amici 75 mila euro, il restante sta provando a raccoglierlo in ogni modo. Sui social, Facebook, in giro, organizzando eventi. Tantissime le persone che stanno aiutando questa famiglia e Sebastiano.

Ma non basta. Entro stasera Giovanni ha comunicato che occorre raccogliere i soldi mancanti, circa 30 mila euro. Basta anche un euro per uno, se si raggiungono 30 mila persone, si può fare.

Ha quindi pubblicato video e immagini per convincere più persone possibili ad aiutarlo, e dopo averlo aiutato già una volta non possiamo non provarci anche ora.

Vi chiediamo quindi unimamme di donare, anche poco, e di condividere quest’appello affinché giunga a più persone possibili.

Come fare? Si va in posta, o dal tabaccaio e si fa una ricarica a una delle poste pay indicate, il codice fiscale è quello del papà di Sebastiano, Giovanni Quattrocchi:

postepay evolution 5333171072785054

Codice fiscale QTTGNN81L26C351D

Vi invitiamo inoltre a seguirli sulle loro pagine Facebook:

Che dite unimamme, li aiutiamo?