Il papà Joe Kavaluskis, prima di morire di cancro, ha deciso di esaudire un ultimo desiderio per il figlio, regalandogli un cane.

Joe Kavaluskis era un papà che, per 9 anni, ha combattuto una dura battaglia contro il cancro. Amava molto fare sorprese alla sua famiglia.

Un padre fa un regalo postumo

“Aveva sempre delle cose fantastiche in programma e cercava di tenerle segrete finché non eravamo lì“ ha raccontato Logan Kavaluskis, il figlio 13enne dell’uomo “trasformava tutto in una bella cosa”. Joe sapeva che suo figlio Logan desiderava un cane fin da quando aveva 3 anni, ma le allergie del papà avevano sempre impedito alla famiglia di prenderne uno. Il bambino era arrivato al punto di andare in giro con un peluche di un Boston Terrier. Purtroppo, a un certo punto, papà Joe ha saputo che per lui non c’era più niente da fare e così lui e sua moglie Melanie hanno pensato a un’ultima sorpresa per il figlio Logan.

Melanie ha raccontato: «Mi ha detto: “Promettimi solo che quando non ci sarò più, prenderai un cucciolo a Logan, il prima possibile perché gli porterà molto conforto“. Papà Joe è deceduto l’8 gennaio scorso. A cinque giorni di distanza Melanie ha detto al figlio Logan che compiva 13 anni che avrebbe aiutato il cugino a prendere un cane. Durante il viaggio si sono fermati a una stazione di servizio e il cugino ha chiesto a Logan di tenere in mano il cucciolo. Logan ha raccontato: “Ci siamo fermati in modo che potessi tenerlo in braccio per il resto della strada verso casa. E quanto mio cugino mi ha dato in braccio il cane mi ha detto: “Questo è di tuo padre; questo è tuo“.

Il ragazzino, preso dall’emozione, è scoppiato in lacrime. Successivamente il cucciolo è stato chiamato Indy. Mamma Melanie riassume così questo “regalo” Ha insegnato ai ragazzi a continuare a spingersi in avanti, a non mollare e le cose buone arriveranno da te se fai cose buone per gli altri”. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui di parla su Inside Edition?

