Una bimba aveva dolori alla pancia, la madre ha scoperto che il padre l’aveva violentata.

Un papà originario di Taurisano, in provincia di Lecce, avrebbe violentato la figlia di 3 anni.

Bambina violentata dal padre: come se ne sono accorti

L’udienza preliminare davanti al gup Cinzia Vergine è fissata per il prossimo 20 gennaio.

Gli avvenimenti risalgono ad alcuni anni fa, quando la piccola frequentava ancora la scuola materna.

Ad accorgersi e a sporgere successivamente denuncia agli agenti di polizia di Taurisano e ai servizi sociali è stata la mamma della piccola.

La figlia, che all’epoca aveva 3 anni, le aveva detto di aver dolori alle parti intime, ma non si capiva a cosa fossero dovuti. Inoltre la piccina faceva disegni ambigui.

Alla fine la bimba ha confessato che il padre la palpeggiava e l’aveva persino violentata per 2 anni, fino alla fine del 2016, minacciandola affinché non raccontasse niente a nessuno.

La piccola è stata ascoltata dagli inquirenti in sede di incidente probatorio e, in seguito, è stata sottoposta ad accertamento ginecologico.

Purtroppo, dal momento che dai presunti fatti erano passati tre anni i risultati dell’esame “non sarebbero di per sé sufficienti ad avvalorare la realtà di un abuso“.

A ogni modo il pm, Stefania Mininni, che ha condotto le indagini, ha ritenuto sufficiente la testimonianza della piccola, richiedendo il rinvio a giudizio per il padre.

L’uomo verrà processato per violenza sessuale aggravata.

