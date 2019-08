Una ragazza di 20 anni alleva i suoi 5 fratelli e sorelle minori dopo la morte dei genitori.

I venti anni, solitamente sono spensierati, mentre Samantha Rodriguez, una ragazza americana ha la responsabilità di tutta la sua famiglia, composta da altri 5 fratelli e sorelle, rimasti senza genitori.

Ragazza alleva i fratelli più piccoli e riceve un regalo

La mamma Lisa e il papà Alexander sono morti nel giro di 5 anni, la prima per un cancro alla cervice e il secondo per un linfoma nel 2016.

Senza parenti prossimi disposti a prenderli con sé i fratelli minori rischiavano l’affido e la separazione, così Samantha ha deciso di intervenire.

La ragazza ha trasferito la famiglia ad Orlando, in Florida, per avere l’aiuto della nonna materna che le dà una mano ad accudire: Milagro, 15, Brenda, 14, Michael, 13, Bella, 8 e Destiny di 7.

Alla Cnn ha confidato: “è duro sapere quando essere un genitore e quando la loro sorella, a volte mi sento sola“.

Samantha lavora presso Disneyworld e, fino a qualche mese fa doveva contare su mezzi pubblici e un passaggio offerto dagli amici per recarsi al lavoro e sbrigare le commissioni.

La comunità è rimasta molto colpita da come Samantha si è occupata della famiglia, vestendoli, sfamandoli, assicurandosi che andassero a scuola.

L’Orange County Sheriff’s Office Aviation Unit li ha praticamente adottati, organizzando per loro un Natale pieno di regali e tenerezza.

Qualche mese dopo Samantha è stata nuovamente chiamata nell’ufficio dello sceriffo. Lei credeva si trattasse di un semplice incontro e invece dei donatori anonimi le hanno regalato una macchina Nissan.

“Quando mi hanno detto che la macchina era per noi ricordo di aver pensato: “hanno portato via tutto lo stress e le preoccupazioni, era un grande peso sulle mie spalle e loro hanno aiutato molto. Mi ha anche dato l’ispirazione per essere generosa con le altre persone”.

“Fare tutto da sola è duro, ma sono lieta di avere persone come voi nella mia vita”.

Il video in cui Samantha riceve l’auto è diventato virale.

ICYMI: Here’s the story on the anonymous donors who stepped up to buy a new car for Samantha Rodriguez, who at 20 is raising her five younger siblings after her parents’ death. Nice story here, too:https://t.co/iNCmq7vSh7 pic.twitter.com/m6B0rCEJcy — Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) April 8, 2019

L’Orange County Sheriff’s Office Aviation Unit ha anche allestito una raccolta fondi su Go Fund Me.che fino a questo momento ha 150 mila dollari su 200 mila.

“Samantha lavora come domestica a Disneyworld e vorrebbe, un giorno, poter risparmiare per comprare una casa per sé e i fratelli, frequentare alcuni corsi al college e mettere via qualcosa per l’educazione dei bambini. Ricevere la macchina ha cambiato la loro vita, ma hanno ancora una lunga strada davanti La vostra gentilezza, generosità e auguri continuano ad essere una benedizione per i piccoli Rodriguez”.

Unimamme, cosa ne pensate di questa bella storia raccontata sul Daily Mail?