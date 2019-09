Victoria Beckham ha rilasciato un’intervista nella quale parla anche del suo ruolo di madre e di cosa per lei è giusto o sbagliato.

L’ex Spice Girl, Victoria Beckham ha rilasciato un’intervista molto personale a al giornale inglese Glamour Uk, nella quale ha parlato dell’essere mamma, della sua carriera, del suo matrimonio, del suo passato.

Victoria è sposata dal 1999 con il famoso calciatore, David Beckham, dal quale ha avuto quattro figli, tre maschi e una femmina: Brooklyn Joseph Beckham, 1999, Romeo James Beckham, 2002, Cruz David Beckham, 2005 ed Harper Seven Beckham, 2011.

Victoria Beckham e la sua visione del ruolo di mamma di 4 figli

La cantante, stilista, modella, Victoria Beckham, a 45 anni, ha presentato la sua ultima collezione durante la London Fashion Week alla quale hanno assistito anche il marito ed i suoi 4 figli. Quando ha iniziato a fare la stilista in molti le davano poche chance di riuscita, invece adesso si può definire come una donna realizzata.

Kisses from my #VBSS20 front row!!!! X VB

L’ex Spice girl sarà la protagonista del prossimo numero di Glemour UK con copertina ed un’intervista nella quale ha toccato varie tematiche molto personali. Nell’intervista si parla del suo lungo matrimonio con l’ormai ex calciatore, DavidBeckham, fatto di alti e bassi fino al suo ruolo di mamma di 4 figli ed ad una precisazione su cosa non farebbe mai di fronte ai suoi figli.

Come riportato anche da Grazia, Victoria vuole dare il miglior esempio possibile ai figli e quindi ha dichiarato che davanti a Brooklyin, Romeo, Cruz e Harper non salterebbe mai un pasto.

Victoria sa che con il tempo il suo fisico cambia, ma vuole essere un buono esempio: “Più invecchio e più realizzo cosa è meglio per me e cosa non lo è. E per me la cosa importante è l’esercizio fisico e una dieta bilanciata. Quando hai 4 figli non puoi far altro che accettare i cambiamenti del tuo corpo. Questo ti fa vedere le cose in prospettiva, e realizzi che i tuoi ragazzi notano tutto. Ecco perchè non salterei mai e poi mai un pasto davanti a loro. Noi madri dobbiamo mostrare cosa vuol dire essere persone sane e felici, e questo è il mio modo di mostrarlo”.

Conclude il discorso ribadendo il suo impegno nel crescere i figli: “Come genitori, abbiamo la responsabilità di comunicare con i nostri bambini e dare loro il buon esempio. Io e David ci proviamo sempre: siamo molto vicini ai nostri figli e parliamo con loro sempre a cuore aperto; cerchiamo di proteggerli per insegnar loro a diventare forti ma educati e rispettosi, delle brave persone insomma”.

Special family time on holiday x Night time cuddles with Harper xx Kisses #HarperSeven

Voi unimamme cosa ne pensate di Victoria nel ruolo di mamma? Concordate con le sue parole?