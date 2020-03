Il Viminale chiarisce che sono permesse le camminate genitore figlio, ma rispettando delle regole. Il jogging non è ammesso.

L’articolo è in aggiornamento

Novità per i bambini che da tanti giorni sono in casa a causa dell’isolamento per prevenire i contagi a seguito dell’emergenza sanitaria. Dal Viminale fanno sapere che sarà possibile portarli a fare una passeggiata, ma sempre rispettando le regole che sono state introdotte con il decreto.

Camminate genitore figlio: l’ok del Viminale, ma con delle regole precise

I bambini possono andare a passeggio con un solo genitore, è quello che ha chiarito il Viminale tramite una nota ai prefetti per “chiarimenti” sui divieti di assembramento e spostamenti: “ E’ da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”. L’attività motoria però non è da intendersi come equivalente all’attività sportiva (jogging).

Poi il testo continua: “I bambini possono uscire di casa se accompagnati da un genitore, purché rimangano nei pressi dell’abitazione, nella misura strettamente necessaria e siano rispettate scrupolosamente le regole di distanziamento sociale. È responsabilità del genitore evitare in modo rigoroso qualsivoglia contatto con gli altri”.

LEGGI ANCHE > “NON DIMENTICATE I BAMBINI IN QUARANTENA”: L’APPELLO DI ESPERTI E GENITORI

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa nuova decisione? Cosa ne pensate? VI fa piacere?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.