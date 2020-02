Un ex pattinatrice sul ghiaccio ha raccontato in un libro da lei scritto di essere stata violentata dall’allenatore quando aveva 15 anni.

Non è la prima volta che delle ragazze denuncino i propri allenatori per violenze sessuali. Non si parla solo a livello amatoriale, ma anche ad alto livello. E’ questo il caso di una campionessa di pattinaggio sul ghiaccio francese che ha accusato il suo ex allenatore di averla violentata quando aveva 15-17 anni.

Violentata dall’allenatore: il racconto e la denuncia di Sarah Abitbol

Sarah Abitbol, ​​dieci volte campionessa francese di pattinaggio artistico in coppia tra il 1994 e il 2003, accusa in un libro il suo ex allenatore, Gilles Beyer, di averla violentata più volte tra il 1990 e il 1992, quando aveva 15 anni anni.

L’ex pattinatrice ha vinto nella sua carriera anche una medaglia europea ed una medaglia mondiale di bronzo nel pattinaggio di figura in coppia nel 2000. Sarah Abitbol, attualmente 44enne, parla del suo dramma a L’Equipe e L’Obs: “Ha iniziato a fare cose orribili, fino all’abuso sessuale e sono stata violentata all’età di 15 anni. Era la prima volta che un uomo mi ha toccato”, ha testimoniato in un video sul sito, alla vigilia della pubblicazione del suo libro “Un si long silence” (Un silenzio così lungo).

Poi in un altro estratto del libro racconta: “A 15 anni ho dormito fuori casa, ero vulnerabile e se ne è approfittato. Anche oggi, appena esco di casa, ho paura. Odio andare in posti che non conosco. L’ignoto è necessariamente sinonimo di pericolo. Non posso viaggiare da sola. Guidare senza qualcuno al mio fianco è stato a lungo impossibile. Prendere un aereo è una tortura”.

L’Abitol non è stata l’unica pattinatrice che ha fatto le stesse accuse contro Beyer, che anche lui fu un campione di pattinaggio francese del 1978. Hélène Godard accusa Beyer di aver fatto sesso con lei quando aveva 13 e 14 anni. Anne Bruneteaux e Béatrice Dumur accusano un altro ex allenatore, Michel Lotz, di averle maltrattate negli anni ’80 quando avevano 13 anni.

L’ex campionessa ha anche raccontato che era tutto “un silenzio organizzato”. “Fondamentalmente, tutti mi hanno detto: Prendi le tue medicine e stai zitta! Ho obbedito: ho preso le mie medicine e sono rimasta in silenzio”.

Sempre L’Equipe ha fatto sapere che Gilles Beyer, accusato di stupro dall’ex allievo Sarah Abitbol, ​​ha riconosciuto le “relazioni intime inadeguate” ed è stato espulso dalle sue funzioni di direttore generale dal suo club “des Français Volants de Bercy”, a Parigi.

