William e Kate hanno fatto per la prima volta una videochiamata con dei volontari e dei bambini che stanno frequentando una scuola.

I Duchi di Cambridge, Kate Middletton e William, sono da settimane nella loro residenza di campagna in Norfolk, ad Amner Hall. Con loro anche i tre figli: George, Charlotte ed il piccolo Louis. Anche senza uscire hanno deciso di fare una sorpresa speciale per bambini di una scuola ancora aperta.

William e Kate in videochiamata: per ringraziare i volontari e salutare i bambini

Kate e William hanno fatto una videochiamata alla Casterton Primary Academy, una scuola ancora aperta nella quale dei volontari stanno intrattenendo i figli di di medici, infermieri e lavoratori impegnati in prima linea nell’emergenza coronavirus. Hanno ringraziato gli insegnanti e si sono divertiti con i bambini che hanno mostrato i loro lavoretti per la Pasqua. I duchi erano in tenuta casual, camicia azzurra lui e maglia color senape lei , solari e rilassati durante il collegamento da casa loro.

I duchi hanno chiacchierato coi bambini, c’è stato spazio anche per tanta tenerezza e qualche battuta: “Sapete che lui ha nascosto tutte le uova di cioccolata!”, racconta Kate ai bambini. “Ma qui da noi se ne mangerà comunque tanta”, aggiunge lui. “E sarai soprattutto tu a farlo!”, conclude con un sorriso la duchessa. I piccoli, anche loro molto contenti del collegamento, indossando orecchie da coniglio a tema pasquale, ed hanno offerto a William e Kate, mazzi di fiori di carta, tutto on line.

Poi hanno ringraziato i volontari che si stanno prendendo cura di bambini mentre i genitori lavorano: “State facendo un ottimo lavoro, volevamo esprimervi la nostra gratitudine“, hanno fatto sapere i duchi durante la chiacchierata. E poi si sono rivolti anche ai bambini: “I vostri genitori stanno facendo un lavoro straordinario, siate fieri di loro“.

Anche per i Cambridge, come per tutti, sarà una Pasqua diversa, le tradizioni dovranno essere riadattate alla situazione. I figli di Kate e William hanno sempre giocato alla caccia delle uova di Pasqua in giardino e si sono sempre divertiti. Niente Messa con la Regina a Windsor.

Voi unimamme avete visto il video? Vi è piaciuto?

