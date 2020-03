Dalla loro residenza di campagna, i figli di Kate e William sono i protagonisti di un video rivolto a chi è in prima linea contro il Coronavirus.

Sul profilo ufficiale di Kate Middleton e William è stato caricato un video speciale. Sembrerebbe che sia stata proprio Kate Middleton ad organizzare il video, nel quale i suoi tre figli omaggiano tutte le persone che in questo momento sono in prima linea per aiutare durante l’emergenza Coronavirus. Anche l’Inghilterra ne è stata colpita, come del resto tutto il Mondo. Il nonno dei piccoli, Carlo, è risultato positivo.

Il video dei figli di William e Kate: George, Charlotte ed il piccolo Louis

I membri senior della Famiglia Reale, la Regina Elisabetta II ed il principe Carlo, sono in isolamento. A prendere in mano le redini si è trovato il principe William e sua moglie Kate Middletton. I due hanno già fatto visita in un call center sanitario ed il principe William ha diffuso un suo video nel quale si impegna a essere a fianco della popolazione. Kate, dal suo canto, ha pubblicato un video che vede come protagonisti i suoi tre figli: George, Charlotte ed il piccolo Louis. I tre fratellini si trovano in fila davanti ad un muro ed all’unisono battono le mani, applaudendo a tutte le persone che in questo momento sono in prima linea nella lotta all’epidemia. I più grandi guardano fissi l’obiettivo, mentre il piccolo Louis guarda i fratelli maggiori.

Il video è accompagnato dalla didascalia: “A tutti i dottori, le infermiere, gli assistenti, i medici di base, i farmacisti, i volontari e a tutto il personale del Servizio sanitario nazionale che sta lavorando instancabilmente per aiutare chi è affetto da Covid-19”. Il commovente video finisce con Charlotte che ride, la piccola principessina è nota per la sua simpatia ed allegria.

Un messaggio che è stato condiviso anche dai duchi di Wessex, Edoardo, il quarto figlio della Regina, con la moglie e con i figli Louise e James. Anche gli inglesi hanno applaudito l’operato degli operatori sanitari, compreso il premier Boris Johnson, che sulle prime aveva puntato sull’immunità di gregge ma che poi si è convertito al cosiddetto “modello Italia”.

William, Kate ed i tre figli si trovano ad Anmer Hall, la loro casa di campagna. Anche George e CharlotTe non vanno a scuola e seguono le lezioni a distanza, come ha comunicato la stessa scuola dei principini che è chiusa dal 20 marzo: “Il programma verrà insegnato attraverso piattaforme di apprendimento online, abbiamo chiesto ai genitori di tenere i figli a casa e accedere con loro alle lezioni attraverso questo sistema. Ciò garantirà che i bambini abbiano una continuità di apprendimento pur non frequentando fisicamente l’istituto”.

