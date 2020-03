Il principe Carlo è risultato positivo al test, i figli, William e Harry, dopo aver appreso la notizia hanno reagito diversamente.

Tra le tante persone contagiate al Mondo c’è anche Carlo d’Inghilterra, 71 anni. Il figlio della Regina Elisabetta II è in quarantena anche se il tampone è risultato negativo. Harry, il secondogenito di Carlo e dalla Principessa Diana, si trova in Canada con la famiglia, ma è molto preoccupato per il padre.

Harry, Meghan ed il piccolo Archie si sono da poco trasferiti in Canada per vivere una vita lontano dagli obblighi reali. Sono ritornati in Inghilterra poco tempo fa per delle celebrazioni, ma i primi di marzo sono ritornati oltre oceano. Adesso che si è saputo che il principe ereditario Carlo è risultato positivo al Covid-19, Harry avrebbe voglia di essere vicino alla sua famiglia. La nonna, la Regina Elisabetta II, 93 anni, si trova in quarantena al castello di Windsor, come riferito anche da Vanity Fair. Carlo si trova nella tenuta reale di Balmoral, mentre William, Kate ed i tre figli sono Norfolk.

Come riportato dal Daily Mail, Harry sarebbe molto preoccupato, la fonte ha rivelato che il si trova bene a Vancuver con la sua famiglia, ma “si sente indifeso” ed è molto preoccupato per i suoi parenti: “Li ha sentiti, e li pregati di fare molta attenzione, di prendere tutte le precauzioni possibili”. Inoltre, “Harry è grato di aver trascorso del tempo con la sua famiglia prima che scoppiasse l’emergenza”. Da quando è tornato in Canada è “sempre stato in contatto con suo padre e sua nonna“.

Harry ha incontrato i Windsor, almeno in pubblico, lo scorso 12 marzo e una volta tornati in Canada si sono messi in isolamento. Sembrerebbe che Meghan, giustamente, sia attività affinché tutte le persone che entrano in contatto con loro, seguano delle norme igieniche bene precise: “I pochi membri dello staff che interagiscono coi Sussex, per esempio quelli che acquistano generi alimentari, devono indossare guanti di lattice e seguire un rigoroso protocollo di igiene”.

Il duca e la duchessa del Sussex si stanno attivando per aiutare le persone che si troveranno in difficoltà, anche da un punto di vista psicologico. Sembrerebbe che Meghan stia cercando di attivare un sistema di supporto online per le persone più vulnerabili.

Secondo People, Carlo “avrebbero parlato a lungo, è di buon umore ed ha intenzione di mantenere la calma e guardare avanti. Sembrerebbe ottimista”. Intanto il Palazzo ha confermato che il Principe ha parlato con entrambi i figli, William e Harry, dopo aver ricevuto la diagnosi, prima di comunicarla pubblicamente.

Adesso è William che deve prendere le redini della Monarchia in quanto i membri senior, il principe Carlo e la Regina Elisabetta, sono in questo momento in isolamento. William e la moglie, Kate, hanno visitato il 19 marzo hanno visitato l’NHS 111, il call center di assistenza medica, per ringraziare lo staff per il loro aiuto. Entrambi sono in prima linea nel sostenere il Paese in questo difficile momento.

Voi unimamme sapevate di questa notizia? Cosa ne pensate della reazione di Harry e William?

