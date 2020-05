Bandiere Blu 2020: le spiagge italiane più belle | FOTO

Sono state assegnate le Bandiere Blu per il 2020 alle spiagge italiane più belle. Sono 195 i Comuni che sono stati premiati.

Anche per quest’anno sono state assegnate le Bandiere Blu ai comuni marinari e lacustri italiani con le acque più pulite e per il rispetto per l’ambiente. Per l’anno 2020 sono state assegnate 12 bandiere blu in più rispetto all’anno precedente e sono state confermate tutte le bandiere blu dell’anno 2019.

Una spiaggia può ottenere la Bandiera Blu deve avere i servizi necessari e gli standard in conformità ai criteri Bandiera Blu e rispondere a tutti i requisiti di educazione ambientale, di qualità delle acque, gestione ambientale e servizi e sicurezza.

Aumentano nel 2020 in Italia le Bandiere Blu, i riconoscimenti ai comuni marinari e lacustri con le acque più pulite e il maggior rispetto dell’ambiente. Arrivano così a 195 i Comuni italiani che le hanno ottenute quest’anno, 12 in più rispetto ai 183 del 2019, per un totale di 407 spiagge, che corrispondono a circa il 10% delle spiagge premiate a livello mondiale. I nuovi ingressi sono 12 e non c’è nessuna uscita. Hanno ottenuto il riconoscimento anche 75 porti turistici.

La Bandiera Blu è andata alle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti. I risultati delle analisi sono stati comunicati dall’Arpa che negli ultimi 4 anni ha provveduto a farle nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio, condotto dal Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente.

Le Bandiere Blu sono attribuite ogni anno dalla ong internazionale Fondazione per l’educazione ambientale.

La regione che ha avuto più Bandiere Blu è la Liguria con 32 località. Seguita dalla Toscana con 20 località, dalla Campania con 19. La Sardegna ha riconfermato le sue 14 località, mentre la Puglia ne ha conquistate due nuove. Con 15 località seguono le Marche. Anche la Calabria è arrivata a quota 14 con tre nuovi ingressi. L’Abruzzo ed il Lazio ha confermato le loro bandiere, mentre nel Veneto c’è stato un nuovo ingresso. L’Emilia Romagna ha confermato le sue 7 località, mentre la Sicilia ne ha guadagnata una. La Basilicata è rimasta con le sue 5 località, il Friuli Venezia Giulia ha confermato le 2 Bandiere del 2019. Il Molise è rimasto con 1 Bandiera.

Le 12 new entry per i comuni sono Gozzano (Piemonte), Diano Marina (Liguria), Sestri Levante (Liguria), Montignoso (Toscana), Porto Tolle (Veneto), Vico Equense (Campania), Isole Tremiti (Puglia), Melendugno (Puglia), Rocca Imperiale (Calabria), Tropea (Calabria), Siderno (Calabria), Alì Terme (Sicilia). Fra gli approdi arrivano quest’anno Cala Cravieu (Celle Ligure, Liguria), Vecchia Darsena Savona (Savona, Liguria), Cala Gavetta (La Maddalena, Sardegna), Marina Porto Azzurro (Porto Azzurro, Toscana), Porto degli Aragonesi (Casamicciola, Ischia, Campania). Perdono la Bandiera Blu nel 2020 il Porto turistico Marina di Policoro (Policoro, Basilicata) e la Marina del Nettuno (Messina, Sicilia).

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo premio?

