Meteo del weekend di metà maggio in Italia: che tempo farà, la mappa interattiva.

Siamo arrivati al secondo weekend della fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia, con il rallentamento delle restrizioni e maggiori possibilità di movimento, tra passeggiate, sport e visite ai parenti o congiunti. Da lunedì 18 maggio ci saranno nuove riaperture, di bar, ristoranti e parrucchieri, e soprattutto potremo incontrare di nuovo gli amici. Tutto dovrà avvenire sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale, ma sarà già una bella conquista. Anche se ancora con qualche limitazione, scopriamo insieme che tempo ci aspetta il prossimi weekend, se pioverà o ci sarà il sole per uscire con la nostra famiglia. Ecco le previsioni meteo in dettaglio.

Meteo del weekend di metà maggio in Italia: le previsioni

La settimana volge al termine con un’Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico: sotto temporali e acquazzoni al Nord e con tempo soleggiato o parzialmente nuvoloso al Centro Sud. Il weekend di metà maggio sarà all’insegna della variabilità, con piogge e temporali al Centro Nord e caldo africano con tempo più soleggiato al Sud.

Una depressione proveniente dalla Penisola iberica e attiva sull’Europa sudoccidentale manterrà il tempo instabile al Nord Italia e su parte del Centro, per l’influsso di correnti umide, mentre l’anticiclone nord africano assicurerà bel tempo e soprattutto caldo al Sud.

La giornata di venerdì 15 maggio sarà caratterizzata da rovesci e temporali sparsi al Nord, con un miglioramento in serata. Mentre al Centro sono previste nubi sulla Toscana con possibili piovaschi ma schiarite nel pomeriggio. Il tempo sarà più stabile e soleggiato sulle altre regioni. Al Sud il tempo sarà soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche velatura sulla Sicilia. Le temperature saranno generalmente stabile, salvo un calo sulla Toscana e le regioni tirreniche meridionali.

Sabato 16 maggio il tempo sarà ancora instabile al Nord, soprattutto sulle Alpi e le alte pianure, con temporali e rovesci in intensificazione nel pomeriggio, anche sulle pianure nordoccidentali in serata. Più asciutto sull’Emilia Romagna e sul basso Veneto, con piogge sulle zone appenniniche. Al Centro Sud il tempo sarà più stabile ma con alte stratificazioni che offuscheranno il sole e addensamenti di nubi nelle zone interne del Centro, con qualche pioggia e breve rovescio. Soleggiato al Sud, eccetto per qualche velatura.

Domenica 17 maggio il tempo migliorerà al Nord a seguito dell’indebolimento della bassa pressione. Solo sulle zone alpine rimarrà ancora qualche residuo di instabilità con fenomeni sparsi. Mentre sulle altre regioni settentrionali si avranno maggiori schiarite, con cieli soleggiati o parzialmente nuvolosi. Qualche pioggia è prevista dal pomeriggio sulle zone interne della Toscana e sull’Appennino centro-settentrionale. Cieli parzialmente nuvolosi sul resto del Centro. Più soleggiato al Sud, salvo qualche velatura e stratificazione, in particolare sul versante tirrenico. Le temperature aumenteranno.

Le previsioni meteo dettagliate sull’Italia per il weekend di metà maggio.

PREVISIONI METEO PER SABATO 16 MAGGIO

Italia Settentrionale: cieli nuvolosi, alternati a schiarite, tempo in peggioramento dal pomeriggio sulle Alpi centrali e sul Piemonte con piogge e rovesci sparsi. Tempo più asciutto sulle altre regioni, con cieli parzialmente nuvolosi o velati. Qualche fenomeno sparso sulla bassa Pianura Padana nel pomeriggio. Le temperature saranno in lieve aumento, con le massime comprese tra i 23° e i 26° C. Venti di debole intensità dai quadranti settentrionali. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale mosso.

Italia Centrale: al Centro è attesa nuvolosità irregolare, ma con tempo prevalentemente asciutto, salvo qualche temporale o rovescio sulla dorsale appenninica, tra Umbria, Marche e Abruzzo. Piogge sulla Sardegna. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 24° e i 30° C. Venti deboli dai quadranti settentrionali, moderati sulla Sardegna. Mar Tirreno da poco mosso a mosso, Mare Adriatico da poco mosso a mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna molto mosso.

Italia Meridionale: tempo soleggiato ovunque, salvo qualche velatura o stratificazione nel pomeriggio. Le temperature saranno stabili o in lieve calo, con le massime comprese tra i 29° e i 36° C. Venti di debole intensità da direzioni variabili. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 17 MAGGIO

Italia Settentrionale: tempo variabile, con nubi ma ampie schiarite dal pomeriggio sulle pianure in Veneto e Lombardia. Il tempo sarà ancora instabile sulle Alpi occidentali.Le temperature aumenteranno, con le massime comprese tra i 25° e i 30° C.

Italia Centrale: tempo asciutto alla mattina, più instabile nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi. Le temperature resteranno stabili, con le massime comprese tra i 26° e i 30° C.

Italia Meridionale: al Sud tempo soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche velatura in transito nel pomeriggio. Le temperature saranno in lieve calo, con le massime comprese tra 28° e 34° C.

