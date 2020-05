Coronavirus in Italia: morti in netto calo e sempre meno malati. I dati sull’epidemia aggiornati al 16 maggio.

Notizie positive oggi, finalmente, sul dato dei morti per Coronavirus in Italia. Il numero dei decessi giornalieri oggi subisce un forte calo e scende ben sotto le 200 unità, a poco più di 150 decessi. Diminuiscono ancora i malati o attualmente positivi al Covid-19 anche se in numero inferiore a ieri. Così come i guariti crescono meno, ma comunque ben sopra i 2000 casi. Si conferma così il calo costante della curva epidemica, con un incremento giornaliero dei casi totali che scende ancora.

I contagi totali di Covid-19 in Italia hanno raggiunto i 224.760 dall’inizio dell’epidemia. Si tratta del numero che include gli attualmente positivi, i guariti e i deceduti. L’incremento giornaliero dei contagi totali è di 875, in lieve aumento dai 789 di ieri. L’incremento percentuale giornaliero sale del +0,39%, rispetto al +0,35% di ieri. Comunque si conferma la discesa della curva dei contagi.

I tamponi effettuati oggi sono 69.179, in aumento dati 68.176 di ieri. Il rapporto tra contagi e tamponi è dell’1,3%, appena sopra l’1,2% di ieri, finora il valore più basso mai toccato. Di seguito i dati in dettaglio

Coronavirus in Italia: morti in netto calo, sempre meno malati, i dati aggiornati

I dati aggiornati della Protezione Civile confermano il calo dei contagi di Covid-19 in Italia. Continuano a diminuire i malati e ad aumentare i guariti, anche se oggi con numeri inferiori a quelli di ieri. I malati o attualmente positivi al Covid-19 in Italia scendono oggi di 1.883 unità, dai meno 4.370 di ieri, portando il numero complessivo a 70.187 persone infette. I guariti di oggi sono invece 2.605, un buon risultato anche se inferiore ai +4.917 di ieri, con il numero complessivo delle persone guarite che sale a 122.810 dall’inizio dell’epidemia.

Finalmente tornano a diminuire i morti, che scendono oggi a 153, sempre troppi ma molti meno dei 242 di ieri e dei 262 dell’altro ieri. Si tratta inoltre del numero più basso di decessi giornalieri dal 10 marzo scorso, quando i morti furono 168, e giorno di inizio del lockdown. Come per i dati dei giorni scorsi anche quello di oggi è influenzato dai numeri della Lombardia. I decessi complessivi per il Covid-19 in Italia sono 31.763 dall’inizio dell’epidemia.

Continuano a diminuire i ricoveri in ospedale e in particolare in terapia intensiva, dove il numero dei pazienti scende sotto le 800 unità.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a sabato 16 maggio 2020



70.187 attualmente positivi al Covid-19 : -1.883 casi dal 15 maggio (ieri erano diminuiti di 4.370 casi, giovedì di 2.017 casi, mercoledì di 2.809 casi, martedì 1.222 casi, lunedì di 836 casi, domenica di 1.518 casi, sabato di 3.119 casi, venerdì 8 maggio di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi);



: (ieri erano diminuiti di 4.370 casi, giovedì di 2.017 casi, mercoledì di 2.809 casi, martedì 1.222 casi, lunedì di 836 casi, domenica di 1.518 casi, sabato di 3.119 casi, venerdì 8 maggio di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi); 122.810 i guariti : pari a +2.605 da ieri ;

: pari a ; 31.763 i morti: pari a +153.

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia supera la soglia dei 222 mila, pari a 224-760 casi totali, rispetto ai 223.885 di ieri.

Tra gli 70.187 positivi al Coronavirus alla data del 16 maggio:

59.012 si trovano in isolamento domiciliare ( -1.458 in un giorno )



si trovano ( ) 10.400 sono ricoverati con sintomi ( -392 pazienti in un giorno )



sono ( ) 775 sono in terapia intensiva (ieri erano 808, -33 in un giorno).

Molto bene i numeri sui ricoveri ospedalieri e sui positivi in quarantena in casa. Nelle terapie intensive d’Italia è stabile il calo dei pazienti che oggi con 33 in meno porta il numero dei ricoveri sotto le 800 unità a 775 pazienti ricoverati. Un numero che sembra molto lontano da quello degli oltre 4.000 pazienti in terapia intensiva del 3 aprile. Scendono anche i pazienti negli altri reparti ospedalieri, oggi con meno 392 unità, un calo inferiore ai 661 di ieri ma che si conferma costante. I pazienti in isolamento domiciliare, invece, scendono sotto le 60 mila unità con meno 1.458 unità oggi.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 16 maggio 2020.

Oggi contagi totali in aumento in Lombardia ma diminuiscono i morti. I casi totali di Covid-19 in regione oggi sono +399, dai +299 di ieri, per un numero complessivo di 84.518 casi dall’inizio dell’epidemia, il 20 febbraio scorso. La Lombardia avrebbe superato la Cina (84.038 casi), stando ai numeri ufficiali. Questo dato, ricordiamo, include i malati o attualmente positivi, i deceduti e i guariti.

I malati o attualmente positivi al Covid-19 in Lombardia scendono oggi di 67 unità, passando dai 27.746 di ieri ai 27.679 di oggi. Ieri erano diminuiti di 2.210 unità e l’altro ieri di 76. I malati sono così distribuiti: 22.890 in isolamento domiciliare (+125 da ieri, quando erano scesi di 2.076 casi), 4.521 ricoverati in ospedale (-184 da ieri), 268 in terapia intensiva (-8).

I decessi registrati in Lombardia sono oggi 39, in netto calo dai 115 di ieri e dai 111 dell’altro ieri. Il numero complessivo dei morti per Covid-19 in regione è di 15.450 dall’inizio dell’epidemia. Oggi, poi, sono guarite 427 persone, che portano il numero complessivo dei guariti a 41.389 dall’inizio dell’epidemia.

In Piemonte, invece, i contagi totali aumentano di 137 casi, sullo stesso livello di ieri. Per un numero complessivo di 29.483 casi.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

