Apple Martin, la figlia di Gwyneth Paltrow e del cantante dei Coldplay Chris Martin ha compiuto 16 anni in quarantena.

L’attrice premio oscar Gwyneth Paltrow non posta spesso foto dei figli, ma per il compleanno della figlia maggiore Apple ha deciso di fare uno strappo.

Apple Marti: dolci 16 anni

Unimamme, tempo fa vi avevamo parlato di come Apple Martin avesse intimato alla madre di non pubblicare sue foto sui social senza consenso. Ieri però abbiamo visto comparire sul profilo instagram di mamma Gwyneth alcune foto della figlia adolescente che ha compiuto 16 anni. In posa la giovanissima primogenita della Paltrow e del leader dei Coldplay si è lasciata fotografare in occasione del compleanno in quarantena.

Ecco che cosa ha scritto la mamma: “Non riesco a credere di stare scrivendo queste parole, ti auguri dei dolci e felici 16 anni mia cara ragazza. Sei la luce del mio cuore, sei pura gioia. Sei incredibilmente intelligente e hai un brillante senso dell’umorismo. Ho il meglio per il fatto di essere tua mamma. Amo le nostre chiacchierate di sera quando comprendo cosa c’è nella tua testa. Lavori duro per raggiungere qualsiasi cosa. Hai grinta e sei molto responsabile. Sono dannatamente fortunata ad essere tua mamma, tu bellissima, gentile giovane donna. Grazie per avermi scelta. Ti amo da qui alla luna un zilione di volte. Mi dispiace che il tuo compleanno cada cada in queste particolari circostanze, ma come sempre con te, trovi il meglio ovunque”.

Agli auguri della mamma si sono aggiunti anche quelli di amici famosi dell’entourage dei genitori di Apple. come Amanda DeCadenet, Elle Mac Pherson, Kate Hudson e Kate Bosworth. Gwyneth Paltrow e Chris Martin sono stati sposati dal 2003 al 2016, ora invece la Paltrow è sposata con Brad Falchuk. Unimamme, avete visto com’è cresciuta Apple? Secondo voi a chi somiglia?

