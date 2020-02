L’attrice Gwyneth Paltrow ha ammesso durante uno show che sua figlia Apple, di 15 anni, la trova imbarazzante.

L’attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow, durante lo show americano Ellen DeGeneres ha parlato del suo rapporto con la figlia adolescente Apple.

Gwyneth Paltrow parla della sua relazione con la figlia maggiore

Non è la prima volta che Gwyneth Paltrow parla del suo rapporto con la figlia adolescente Apple, che a breve compirà 16 anni. Mentre era ospite di John Legend, durante la trasmissione Ellen DeGeneres, l’attrice ha detto: “Mia figlia Apple dice che sono un disastro di madre. Mi trova mortificante”. Un po’ come tutti gli adolescenti insofferenti ai genitori la figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, leader del gruppo Coldplay, è in una fase in cui non sopporta molto la madre. “Qualsiasi cosa io faccia in pubblico, mia figlia mi guarda come per dire ‘oddio, basta!’. Se, per esempio, inizio a ballare, lei diventa tutta rossa”.

L’attrice ha aggiunto: “una volta, quando lei stava imparando a guidare, è passata col semaforo rosso e le ho urlato contro. È scoppiata in lacrime e sono stata malissimo. È stata la prima volta in cui ho sentito di aver fallito come madre”. Solo l’anno scorso la figlia Apple l’aveva rimproverata per aver postato sensa permesso una sua foto sui social senza il suo esplicito permesso. All’epoca l’attrice aveva risposto “ma se non ti si vede neppure la faccia” riferendosi al fatto che la figlia indossava un casco da sci.Non se la passa però molto “bene” nemmeno il papà Chris Martin che, di recente, è passato a trovare la figlia primogenita in un negozio di abbigliamento dove lavora ed è stato bacchettato da lei con un “papà vattene”. Apple però ha aggiunto anche: “ti voglio bene papà.”. Unimamme, cosa ne pensate i di questa schermaglie tra genitori e figli adolescenti raccontati su Huffington Post? Anche voi ne avete avuti coi vostri?

