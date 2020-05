“Posso fare da dog sitter”: bambino di 10 anni scrive al vicino | FOTO

Un bambino di 10 anni ha deciso di scrivere al vicino per chiedergli se, quando sarà finita la pandemia, potrà fare da dog sitter al Golden Retriever di nome Arthur.

Troy è un bambino di 10 anni molto intraprendente, frequenta la 4°elementare di una cittadina americana, Chicago, in Illinois e ha deciso cosa fare quando sarà terminata l’emergenza derivata dal Covid – 19 e si potrà uscire.

La quarantena è stata pesante per tutti, soprattutto per i bambini e gli anziani soli. Troy, nelle lunghe settimane trascorse in casa, ha fatto dei progetti per il futuro e che prevedono un “lavoro” come dog sitter. Così, il piccolo Troy ha scritto al suo vicino che possiede un bel Golden Retriever di nome Arthur. Ecco la tenera lettera:”ciao vicino, sono Troy, sono in 4° elementare e mi sto chiedendo se, dopo questo virus hai bisogno di un dog sitter, se è così posso portare il tuo cane a fare una passeggiata o altre cose“.

La simpatica e tenera lettera è stata pubblicata sull’account Instagram di Arthur. Il suo padrone ha pensato di condividerla ricevendo, ad oggi, quasi, 18 mila Like. Alla fine c’è stato anche un incontro tra Troy e il cucciolo Arthur. “Io e il piccolo vicino di casa abbiamo avuto una grande giornata di giochi (anche se socialmente distanti) oggi . Visto che lui è molto piccolo non abbiamo scattato nessuna foto per rispettare la privacy. Ma abbiamo parlato molto e mi ha insegnato anche qualche mossa di danza! Ho la sensazione che saremo grandi amici!».

A quanto pare i 2 sono diventati grandi amici e sicuramente si ritroveranno nuovamente “Oggi ho fatto amicizia con un piccolo umano, è più o meno della mia taglia. Scommetto che posso convincerlo a darmi più prelibatezze dei miei umani” Ha scritto ancora il bipede di Arthur. Unimamme, cosa ne pensate di queste tenera amicizia?

