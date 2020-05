Donna abusa di un alunno di 14 anni e ha un figlio: la condanna chiesta dalla Procura

Una donna abusa di un 14enne al quale dava ripetizioni. La denuncia e poi il processo a carico della donna e del marito. La richiesta della Procura.

Dopo poco più di un anno, la donna che ha avuto un figlio da un ragazzino al quale dava ripetizioni ha subito il processo con l’accusa di violenza sessuale su minore. Lei 32enne e lui 14enne hanno avuto un figlio dalla loro relazione clandestina. La vicenda è esplosa quando i genitori del minore sono a venuti a conoscenza dei fatti ed hanno denunciato la donna. Era stato lo stesso ragazzino a raccontare ai genitori della relazione con la donna e di essere il padre del neonato che la sua insegnante, già madre di un altro bambino, aveva partorito pochi mesi prima.

Abusa di un 14enne: chiesti 7 anni per la donna

Nel processo a carico della 32enne di Prato, operatrice socio sanitaria che dava anche ripetizioni, la Procura di Prato ha richiesto sette anni di reclusione per la donna. L’accusa è quella di atti sessuali e violenza sessuale nei confronti di un minore al quale dava lezioni. Dalla loro “relazione” è nato anche un bambino che adesso ha due anni. A processo, oltre alla donna, anche il marito accusato di falsa testimonianza. L’uomo in un primo momento aveva affermato che il piccolo fosse figlio suo, pur sapendo, almeno secondo l’accusa, di non essere il vero padre. Il minore oggi ha 16 anni, ma all’epoca dei fatti non aveva ancora compiuto 14 anni. A confermare che il piccolo fosse figlio del minorenne è stato il test del DNA che non ha asciato dubbi.

Per la donna sono stati chiesti 7 anni, mentre per il marito 2 anni di reclusione. La sentenza ci sarà nei prossimi giorni. Per il marito della donna la Procura ha chiesto una condanna a due anni. I due imputati erano presenti oggi in aula. La sentenza verrà emessa nei prossimi giorni, con data dell’udienza ancora da fissare.

Gli avvocati difensori della donna sono però fiduciosi che per la loro assistita ci sarà l’assoluzione per tutti i capi d’imputazione.

Voi unimamme avete seguito questa vicenda? Cosa ne pensate della richiesta della Procura?

