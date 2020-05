“Lucia è troppo grassa”: papà denuncia frasi sessiste in un libro scolastico | FOTO

Un papà, che è anche un deputato, ha denunciato frasi sessiste in un libro destinato ai bambini. La sua denuncia non è passata inosservata.

Frasi sessiste in un libro di scuola destinato ai bambini è la denuncia di un deputato, Alessandro Fusacchia, che sta anche lavorando ad una proposta di legge per evitare gli stereotipi nei testi scolastici. Il deputato sul suo profilo Facebook ha segnalato due libri di testo per le scuole dei più piccoli. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha assicurato che aumenterà la vigilanza quando si dovranno scegliere i libri.

All’Ansa, la Ministra Azzolina, ha risposto a chi le ha chiesto di quelle frasi sessiste: “Quelle frasi sono semplicemente vergognose. Faremo i dovuti approfondimenti e segnaleremo la cosa all’Associazione italiana editori, che siamo certi offrirà la sua collaborazione per evitare che cose del genere accadano ancora. Dobbiamo essere ancora più vigili sul tema del sessismo“. Ha poi chiarito che la scuola educa le ragazze ed i ragazzi “al rispetto, all’uguaglianza. Un lavoro che rischia di essere vanificato se non facciamo tutti la stessa doverosa attenzione ai messaggi che si trasmettono“. La cosa non finirà qui, la Ministra promette che saranno fatti dei controlli: “Che frasi come quelle siano scritte in un libro di testo è molto grave. Faremo certamente i dovuti approfondimenti e segnaleremo la cosa all’Associazione italiana editori, che siamo certi offrirà la sua collaborazione per evitare che cose del genere accadano ancora. Dobbiamo essere ancora più vigili sul tema del sessismo. Oggi parliamo di un libro di testo, ma queste cose accadono ogni giorno sui social, dove le donne vengono continuamente attaccate per come si vestono, si truccano, vengono aggredite verbalmente, anche e soprattutto se sono personaggi pubblici“.

La denuncia è partita da Alessandro Fusacchia, padre di una bambina, che è rimasto allibito mentre leggeva un libro alla figlia: “Questa è roba da far venire voglia anche al più incallito liberale di invocare la censura”. Fusacchia si riferisce a due libri usciti di recente e destinati entrambi ai bambini. Il primo è un testo scolastico bisogna concludere le frasi capendo quale sia la seconda parte corretta. “Sono uscito senza ombrello…” finisce con “…cosicché mi sono bagnato”. “Cosicché non lo usa più nessuno, ma diciamo che va bene, ci sta”. E poi segue la frase: “Lucia è troppo grassa…” e l’unica combinazione possibile è la frase che finisce con “…per indossare una minigonna“.

In un’altra c’è una “sorella così bella da sembrare un angelo e l’altra così brutta che nessun ragazzo la degna di uno sguardo”.

Il parlamentare è giustamente allibito sta anche lavorando ad una proposta di legge sugli stereotipi nei libri scolastici. Nella proposta di legge sarà previsto anche “il congedo di paternità obbligatorio di 3 mesi o una nuova legge per garantire la effettiva parità salariale”. L’intervento contro gli stereotipi di genere nei libri di testo fa parte di un pacchetto di misure che possono, specifica il parlamentare, “aiutare a non arretrare sui diritti, sulla cultura, sull’emancipazione, sulla formazione dei più giovani”.

Nei giorni seguenti ha anche segnalato un altro libro, non di testo, ma di racconti. Si tratta della storia di una scoiattolina, Camilla: “Siete contenti lo stesso?, la civetta che è andata a trovare i genitori di Camilla. “Certo, se vi fosse nato anche un bel maschietto sareste stati più felici! Ma bisogna sapersi accontentare”, continua la stessa”.

Per fare addormentare la figlia le racconta la storia del draghetto Zoge e di Sabrina che invece di accettare la parte della principessa rivendica di aver studiato e vuole fare il medico.

Voi unimamme avete trovato nei libri dei vostri ragazzi frasi sessiste o discriminatorie?

