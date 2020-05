Studenti tornano a scuola a tempo pieno: l’annuncio in Australia |FOTO

Gli studenti del Nuovo Galles del Sud si accingono a tornare dietro i banchi di scuola mentre si allentano le restrizioni dovute alla chiusura per il Covid – 19.

Gli studenti di diversi Stati hanno già ripreso le lezioni o sono in procinto di farlo a differenza degli alunni italiani che ripartiranno a settembre. Nel Nuovo Galles del Sud, ragazzi e bambini ritorneranno a scuola a partire da settimana prossima con orario pieno.

Scuole in Australia

Inizialmente gli studenti del Nuovo Galles del Sud sarebbero dovuti tornare alle tradizionali lezioni faccia a faccia il prossimo 21 giugno, ma tutto è stato anticipato e la scuola riprenderà il prossimo 25 maggio. Naturalmente, anche qui verranno prese delle misure di sicurezza sia per i ragazzi che per tutto lo staff scolastico. Il Primo Ministro Scott Morrison ha sempre sottolineato che le scuole sono un ambiente sicuro durante la pandemia e che i ragazzi e i bambini non erano i principali diffusori. Bisogna precisare che ogni Stato dell’Australia può prendere decisioni in modo autonomo. Ad esempio lo Stato di Victoria ha chiuso le scuole in maniera completa, il Nuovo Galles del Sud invece, ha permesso di mandare a scuola i figli delle persone che non avevano altre opzioni.

Quando l’Australia ha annunciato un allentamento delle restrizioni dovute al Covid 19, la premier Gladys Berejiklian ha precisato che i ragazzi sarebbero tornati a scuola un solo giorno la settimana verso il 21 giugno. Questo però con molta cautela. Lunedì scorso ha sottolineato che i genitori dovrebbero fare attenzione a mandare i figli a scuola usufruendo dei mezzi pubblici. “Raccomandiamo di accompagnare i figli a scuola a piedi o in auto e di evitare i mezzi pubblici”. Le scuole hanno ricevuto 550 mila prodotti per la salute e la sicurezza prima di invitare gli alunni a tornare. Tra gli oggetti utili ci sono pistole per prendere la temperatura, 40 mila bottigliette di disinfettante per le mani, 20 mila barrette di sapone e 20 mila rotoli di carta igienica. Unimamme, voi cosa ne pensate di questa decisione di cui si parla sul Daily Mail?

