ClioMakeUp mostra la nascita della figlia Joy | VIDEO

Un filmino molto tenero, poco più di 5 minuti emozionati, nei quali ClioMakeUp racconta la nascita della figlia Joy insieme al marito.

Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, ha da poco partorito la sua seconda figlia Joe. Chi la segue sui suoi profili social e su youtube, sa che Clio ha già un’altra figlia Grace che ha tre anni. Clio, come tante donne, si è trovata ad affrontare sia gli ultimi mesi della gravidanza e sia il parto, in un momento molto difficile dal punto di vista sanitario, ma non solo: la pandemia mondiale. Non ha però perso il sorriso e la voglia di condividere con i suoi tantissimi fan i momenti più belli. Proprio come aveva fatto con Grace, ha girato un video tenerissimo nel quale l’imprenditrice insieme al marito, Claudio Midolo, raccontano il giorno che è nata Joy.

LEGGI ANCHE —> CLIO MAHEUP MAMMA PER LA SECONDA VOLTA: IL FELICE ANNUNCIO | FOTO

Clio Zammattero ha pubblicato su Instagram, dopo la nascita della sua seconda figlia, il video-racconto che “racchiude tutti i momenti più belli” di quel giorno. Il 22 aprile “tutto è cambiato” per la sua famiglia, è nata Joy: “Ha portato tanta felicità e una nuova luce nella nostra famiglia, proprio come ci aspettavamo”.

Il video inizia con Clio nel giardino della sua casa di New York pronta a recarsi in ospedale con il marito, Claudio: “Sono pronta per fare quest’alto baby“, scherza. In mano ha un cuore: “Ogni volta che siamo andati a fare una visita, ne ho staccato uno. Verso mezzanotte ho avuto dei crampi pazzeschi e pensavo fosse per lo scollamento di ieri. In realtà ci siamo resi conto che erano le contrazioni”. Il video prosegue con il racconto in auto: “Claudio mi ha preparato un bagno caldo, ha scaldato la stanza, ma ora non ce la faccio più. Sia per le contrazioni che per la pressione, meglio andare dentro e fare le cose con calma. Abitiamo a mezz’ora dall’ospedale, quindi ci siamo mossi perché si tratta del secondo figlio e potrebbe nascere prima”.

LEGGI ANCHE > CLIO MAKEUP IN LACRIME SCAPPA DA NEW YORK: “QUI NON MI SENTO SICURA” | FOTO

Uno stacco e poi ecco di nuovo Clio all’interno dell’ospedale, con cuffia e mascherina, prima e dopo l’epidurale. Fa sapere che il medico le ha detto che in un’ora dovrebbe partorire. Altro stacco, e finalmente ecco la bambina sul petto della mamma per il primo abbraccio. Clio è visibilmente emozionata ed anche il papà che commenta: “Sei uguale a tua sorella Grace”.

A conclusione di questo bellissimo video, che ha fatto emozionare tantissimi suoi fan, come si legge nei commenti, c’è il rientro a casa e l’incontro con la “big sister”. Anche Grace è contenta si avvicina alla sorellina e dopo averla guardata per bene esclama “E’ bellissima” e non riesce a trattenere la sua gioia.

“Sono momenti preziosi che ci tengo a condividere con voi. E voglio ringraziarvi di cuore per tutto l’affetto che ci avete dimostrato in questi ultimi mesi. Siamo una grande ClioFamily”, conclude Clio.

LEGGI ANCHE —> CLIO MAKE UP SVELATO IL NOME DELLA SUA SECONDA FIGLIA | VIDEO

Voi unimamme avete visto il video? Vi siete emozionate?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.