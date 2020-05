Coronavirus in Italia: morti e contagi in calo. I dati aggiornati al 23 maggio.

Si mantiene stabile il calo dei contagi di Covid-19 in Italia, con sempre meno malati, più guariti e per fortuna anche morti che scendono, anche se ancora siano in numero elevato. I casi totali di Coronavirus in Italia sono 229.327, con un aumento giornaliero di 669 casi, in leggero aumento rispetto ai +652 di ieri. Il dato, comunque, si mantiene stabile. L’incremento percentuale oggi è dello 0,29%, sullo stesso valore di ieri.

Oggi i tamponi effettuati sono in numero leggermente inferiore a ieri: 72.410 contro 75.380. Il rapporto tra tamponi e contagi è allo 0,92%. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: morti e contagi in calo, dati aggiornati

I dati della Protezione Civile sull’epidemia di Coronavirus in Italia aggiornati a sabato 23 maggio ci comunicano un calo costante della curva dei contagi sebbene con numeri inferiori a quelli di ieri. Diminuiscono ma un po’ meno i malati, aumentano ma un po’ meno i guariti e buona notizia, anche se ancora con numeri piccoli, diminuiscono anche i morti.

Oggi i malati o attualmente positivi al virus scendono di 1.750 unità, rispetto alle 1.638 di ieri, e fanno scendere il numero complessivo a 57.752 casi. Invece i guariti aumentano di 2.12o casi, meno dei 2.160 di ieri. Comunque il numero giornaliero si conferma di oltre 2 mila casi. Le persone guarite dal Covid-19 salgono a 138.840 dall’inizio dell’epidemia. Migliora il dato sui morti, che oggi sono 119, in calo dai 130 di ieri, per un numero complessivo di decessi in Italia che arriva 32.735.

Ottimi i numeri in calo negli ospedali, con ulteriori diminuzione di pazienti nelle terapie intensive e anche negli altri reparti.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a sabato 23 maggio 2020

57.752 attualmente positivi al Covid-19 : -1.570 casi dal 22 maggio (ieri erano diminuiti di 1.638, l’altro ieri di 1.792 casi, mercoledì di 2.377 casi, martedì di 1.424 casi, lunedì di 1.798 casi, domenica di 1.836, sabato di 1.883 casi, venerdì di 4.370, giovedì di 2.017 casi, mercoledì di 2.809 casi, martedì 1.222 casi, lunedì di 836 casi, domenica di 1.518 casi, sabato di 3.119 casi, venerdì 8 maggio di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi);



: (ieri erano diminuiti di 1.638, l’altro ieri di 1.792 casi, mercoledì di 2.377 casi, martedì di 1.424 casi, lunedì di 1.798 casi, domenica di 1.836, sabato di 1.883 casi, venerdì di 4.370, giovedì di 2.017 casi, mercoledì di 2.809 casi, martedì 1.222 casi, lunedì di 836 casi, domenica di 1.518 casi, sabato di 3.119 casi, venerdì 8 maggio di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi); 138.840 i guariti : pari a +2.120 da ieri ;

: pari a ; 32.735 i morti: pari a +119.

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia i casi totali di Covd-19 in Italia hanno raggiunto i 229 mila, pari a 229.327 casi totali, rispetto ai 228.658 di ieri.

Tra gli 57.752 positivi al Coronavirus alla data del 23 maggio:

48.485 si trovano in isolamento domiciliare ( -1.285 in un giorno )



si trovano ( ) 8.695 sono ricoverati con sintomi ( -262 pazienti in un giorno )



sono ( ) 572 sono in terapia intensiva (ieri erano 595, -23 in un giorno).

Continua il calo dei pazienti in ospedale e di quelli in isolamento a casa.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 23 maggio 2020.

Purtroppo oggi tornano a salire i contagi in Lombardia, dopo il calo di ieri. Oggi i contagi totali (comprensivi di malati o attualmente positivi, guariti e deceduti) aumentano di 441 unità, rispetto alle +293 di ieri. Tenendo conto che i contagi totali a livello nazionale oggi crescono di 669 unità, praticamente i due terzi di questi contagi sono in Lombardia. Mentre nel resto d’Italia la curva epidemica scende, in Lombardia no. Anche il Piemonte si stabilizza verso il basso, oggi con una crescita di soli 60 contagi totali, rispetto ai +87 di ieri.

I casi totali di Covid-19 in Lombardia salgono a 86.825 dall’inizio dell’epidemia. In Piemonte sono 30.137.

In Lombardia i malati o attualmente positivi al Covid-19 scendono di 303 casi, dai 25.933 di ieri ai 25.630 di oggi. I malati in regione sono così distribuiti: 21.405 in isolamento domiciliare (-293 casi da ieri); 4.026 ricoverati in ospedale con sintomi (-2 da ieri); 199 in terapia intensiva (-8 da ieri e meno di 200 pazienti nelle terapie intensive lombarde).

I morti oggi in Lombardia sono 56, appena in calo dai 57 di ieri e un numero ancora alto, anche questo incide sul dato nazionale di 119 complessivi. In regione i morti raggiungono i 15.840 dall’inizio dell’epidemia. Oggi sono guarite 688 persone in Lombardia, il numero complessivo sale a 45.355 guariti.

