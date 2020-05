Coronavirus in Italia: nuovi contagi in calo, più della metà sono in Lombardia, i dati aggiornati al 24 maggio.

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia del 24 maggio segnalano un deciso calo dei nuovi contagi totali (attualmente positivi, deceduti e guariti), che oggi crescono di 531 casi, rispetto ai +669 di ieri. L’incremento percentuale giornaliero scende al +0,23%, dal +0,29% di ieri, vicino al valore minimo di +0,20% del 18 maggio scorso. I contagi totali in Italia hanno raggiunto i 229.858 casi dall’inizio dell’epidemia. I malati scendono in numero inferiore a ieri e i guariti aumentano di meno, ma il calo da una parte e l’aumento dall’altra sono costanti.

I tamponi oggi sono molti meno, 55.824 rispetto ai 72.41o di ieri. Il rapporto tra tamponi e contagi sale comunque di poco: 0,95% dallo 0,92% di ieri. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: nuovi contagi in calo, più della metà sono in Lombardia, dati aggiornati

Continua il calo dei malati o attualmente positivi al Covid-19 che oggi scendono sotto le 57 mila unità, pari a 56.594 casi complessivi, anche se il calo odierno è inferiore a quello degli ultimi giorni: con solo 1.158 malati in meno, rispetto ai meno 1.570 di ieri e ai meno 1.638 dell’altro ieri. Anche i guariti oggi sono in numero inferiore, tornando sotto le 2 mila unità giornaliere: sono 1.639, rispetto ai 2.120 di ieri. Il numero complessivo tuttavia supera i 140 mila casi, pari a 140.479 persone guarite dall’inizio dell’epidemia.

Singolare oggi il dato sui morti, che scendono ad appena 50 unità, ma con il dato mancante della Lombardia, che non ha comunicato il numero delle vittime nelle ultime 24 ore. Ieri i morti erano comunque in calo rispetto ai giorni precedenti, con 119 decessi. Il numero totale delle vittime del Covid-19 raggiunge, per il momento, i 32.785 decessi dall’inizio dell’epidemia.

Continuano ad essere incoraggianti i dati sul calo dei ricoveri in ospedale e anche quello sui malati in isolamento domiciliare.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a domenica 24 maggio 2020

56.594 attualmente positivi al Covid-19 : -1.158 casi dal 23 maggio (ieri erano diminuiti di 1.570 casi, venerdì di 1.638, giovedì di 1.792 casi, mercoledì di 2.377 casi, martedì di 1.424 casi, lunedì di 1.798 casi, domenica di 1.836, sabato di 1.883 casi, venerdì di 4.370, giovedì di 2.017 casi, mercoledì di 2.809 casi, martedì 1.222 casi, lunedì di 836 casi, domenica di 1.518 casi, sabato di 3.119 casi, venerdì 8 maggio di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi);



: (ieri erano diminuiti di 1.570 casi, venerdì di 1.638, giovedì di 1.792 casi, mercoledì di 2.377 casi, martedì di 1.424 casi, lunedì di 1.798 casi, domenica di 1.836, sabato di 1.883 casi, venerdì di 4.370, giovedì di 2.017 casi, mercoledì di 2.809 casi, martedì 1.222 casi, lunedì di 836 casi, domenica di 1.518 casi, sabato di 3.119 casi, venerdì 8 maggio di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi); 140.479 i guariti : pari a +1.639 da ieri ;

: pari a ; 32.785 i morti: pari a +50 (manca il dato della Lombardia)

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia i casi totali di Covd-19 in Italia hanno raggiunto i 229 mila, pari a 229.858 casi totali, rispetto ai 229.327 di ieri.

Tra gli 56.594 positivi al Coronavirus alla data del 24 maggio:

47.428 si trovano in isolamento domiciliare ( -1.057 in un giorno )



si trovano ( ) 8.613 sono ricoverati con sintomi ( -82 pazienti in un giorno )



sono ( ) 553 sono in terapia intensiva (ieri erano 572, -19 in un giorno).

Sono ancora molto buoni i dati sui ricoveri ospedalieri dei pazienti Covid-19, così come quelli sui positivi in isolamento a casa. Nelle terapie intensive italiane è costante il calo dei pazienti, oggi sono 19 i meno, portando il numero totale poco sopra le 550 unità. Bene anche il calo dei pazienti ricoverati negli altri reparti ospedalieri anche se in numero inferiore a quello di ieri: oggi 82 in meno, mentre ieri erano 262 in meno. Molto bene il calo dei malati in isolamento domiciliare che si mantiene sopra le mille unità in meno al giorno: oggi 1.057 usciti dall’isolamento rispetto ai meno 1.285 di ieri. I positivi al Covid-19 in isolamento domiciliare scendono sotto i 48 mila casi.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 24 maggio 2020.

I Lombardia i ricoveri in terapia intensiva si mantengono sotto i 200 pazienti, oggi con 197, due in meno dai 199 di ieri. Oggi i dati della regione sono migliori rispetto a quelli di ieri sebbene i nuovi contagi continuino ad essere i più elevati rispetto a quelli del resto d’Italia. Oggi in Lombardia si registrano +285 contagi totali, in deciso calo dai 441 di ieri, ma che sono comunque più della metà di tutti i nuovi contagi totali del resto d’Italia (531). Anche in Piemonte, seconda regione con più casi, che negli ultimi mesi aveva superato l’Emilia Romagna e fino a una settimana fa registrava un numero elevato di casi, negli ultimi giorni ha visto scendere in modo deciso i nuovi contagi, oggi con appena 43 casi in più, rispetto ai +60 di ieri e ai +87 dell’altro ieri. Oggi in Piemonte i contagi da Covid-19 crescono meno che in Emilia Romagna (+45 casi) e Liguria (+53 casi), che diventa la seconda regione d’Italia per numero di nuovi casi giornalieri dopo la Lombardia.

Le altre regioni con più casi oggi sono: Lazio +20, Veneto +17, Toscana +15, Marche +13, Puglia +10. Le altre regioni sono tutte sotto i dieci contagi. Mentre Umbria, Sardegna e Calabria sono a zero contagi.

Riguardo alla Lombardia, oggi, come abbiamo detto, non è stato comunicato il numero dei decessi, che andrà dunque su quelli di domani. I guariti, invece, sono 301, rispetto ai 688 di ieri e salgono a 45.656 totali. I malati o attualmente positivi al virus scendono oggi di 16 unità, passando dai 25.630 di ieri ai 25.614 di oggi. Sono così distribuiti: 21.400 in isolamento domiciliare (-5 casi da ieri); 4.017 ricoverati con sintomi in ospedale (-9 da ieri); 197 in terapia intensiva (-2 da ieri).

La pandemia di Covid-19



La pandemia di Covid-19 ha superato i 5 milioni e 350 mila contagi in tutto mondo, mentre sono oltre 343 mila i decessi. Gli Stati Uniti hanno più di 1 milione e 600 mila contagi, mentre i morti sono sopra i 97 mila, con oltre 29 mila decessi a New York, dove però l’epidemia è sotto controllo. La Spagna e la Spagna sono sopra i 28 mila morti. Il Regno Unito è oltre i 36 mila decessi, primo in Europa. Il Brasile è tornato al secondo posto nel mondo, davanti alla Russia, con oltre 347 mila contagi.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

