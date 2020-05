Bonus vacanze 2020: tutte le informazioni per usufruirne

Per far ripartire l’economia e il settore turistico, pesantemente messi alla prova dalla pandemia, è stato offerto un bonus vacanze per il 2020, ecco chi può usufruirne e come.

Bisogna far ripartire l’economia e il settore turistico, per questo è stato stabilito un bonus vacanza presente nel Decreto Rilancio, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Il bonus in questione è dedicato alle persone con un reddito basso.

Andare in vacanza grazie al bonus: ecco come fare

Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini ha dichiarato che il governo ha predisposto 2,4 miliardi di Euro. Allora, il bonus vacanze è una misura economica pensata per promuovere il turismo nostrato nei prossimi mesi. Vediamo insieme a chi spetta e con quali modalità.

Il bonus è valido per i soggiorni prenotati in Italia dal 1 luglio al 31 dicembre del 2020

per almeno 3 notti trascorse nello stesso hotel, campeggio, villaggio, b&b e casa vacanza

possono farne richiesta le famiglie con un Isee fino a 40 mila Euro annui

Come bisogna fare per ottenerlo?

il bonus può essere chiesto solo una volta

l’incentivo funziona con uno sconto dell’80% che viene applicato dalla struttura turistica al momento del pagamento della vacanza

il 20% sarà fruito sotto forma di detrazione fiscale dell’imposta sul reddito, il proprietario della struttura, a sua volta, recupererà lo sconto sotto forma di credito d’imposta

il pagamento deve essere effettuato in una sola soluzione

il pagamento deve essere eseguito con un’unica soluzione e documentato con la fattura elettronica o con un documento commerciale in cui venga indicato il codice fiscale del beneficiario

il pagamento deve essere effettuato direttamente alla struttura senza “l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator”

L’importo del bonus vacanza varia fino a un massimo di 500 Euro, sono previsti:

150 euro per i single

300 euro per le coppie

500 euro per i nuclei familiari con figli

Il fatto che non si possa usufruire di piattaforme telematiche per il pagamento ha suscitato le critiche dei vari portali di prenotazione come Airbnb, Booking o Expedia. Anche Federalberghi protesta sostenendo che questo inventivo non aiuterebbe gli alberghi o le varie strutture ricettive qualora non fosse fruito dalle famiglie che ne hanno diritto.

Unimamme, cosa ne pensate di questo provvedimento presente sulla Gazzetta Ufficiale? Voi ne usufruirete?

