Più di 8000 bambini scomparsi solo in Italia: l’allarme di Telefono Azzurro

Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi: in Italia sono 8.331. L’allarme di Telefono Azzurro.

Il 25 maggio è stata la Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, un dramma attuale, molto più diffuso di quanto si pensi. Le vittime più frequenti sono i minori rifugiati e quelli sottratti ai genitori. Di molti si sono perse le tracce. Le istituzioni che si occupano di tutela dei minori, su tutte il Telefono Azzurro, hanno lanciato un appello alle istituzioni affinché si impegnino nella ricerca di questi bambini e adolescenti scomparsi e soprattutto mettano in atto tutte le misure di prevenzione necessarie. Perché una volta svaniti nel nulla è difficilissimo ritrovare i minori.

Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi

I numeri dei bambini e adolescenti scomparsi nel mondo sono impressionanti. Secondo l’International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) nel 2019 i minori scomparsi sono stati

421.394 negli Stati Uniti ,

, 111.569 in India ,

, oltre 45.000 in Russia

e circa 80.000 nel Regno Unito.

In Europa, secondo il Missing Children Europe, nel 2019 il Numero Unico per i Bambini Scomparsi in Europa (11.60.00) ha risposto a 55.284 contatti con 7.582 casi, dei quali il 55% dei nuovi casi ha riguardato minori rifugiati e il 23% minori sottratti ai genitori.

In Italia, nel 2019 le denunce di scomparsa di minori sono state 8.331, di queste 5.376 hanno riguardato stranieri e 2.955 italiani. Un fenomeno drammatico, che ha visto raddoppiare i numeri dal 2018 al 2019. Inoltre, nel 2019 sono stati 2.676 i minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia e che si sono allontanati dai centri di accoglienza senza lasciare traccia.

Telefono Azzurro in Italia gestisce il Numero Unico Europeo 11.60.00 per conto del Ministero dell’Interno e ha stretto negli anni collaborazioni con i più importanti network internazionali impegnati nella scomparsa dei minori, tra i quali proprio Missing Children Europe e International Center for Missing&Exploited Children (ICMEC). Nel 2019 il Numero Unico ha registrato in Italia un aumento dei casi rispetto al 2018, la fascia d’età più a rischio è quella dagli 11 ai 18 anni. Mentre al 2009 al 2019 le segnalazioni di scomparsa hanno riguardato soprattutto gli adolescenti maschi fra i 15 e i 18 anni.

“I bambini e gli adolescenti scomparsi si ritrovano in molti casi in un territorio diverso da quello in cui sono scomparsi”, ha detto il professor Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro. “Spesso sono vittime di tratta o sfruttamento – ha spiegato – e quindi occorre una solida cooperazione a livello internazionale, che favorisca la collaborazione, anche sull’aspetto della prevenzione della scomparsa, tra le Istituzioni e il mondo del No Profit”.

Sul sito web del programma di RaiTre Chi l’ha visto? è pubblicato l’elenco dei bambini e adolescenti scomparsi in Europa negli ultimi anni.

