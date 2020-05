Bambino chef di 1 anno è la nuova star del web | VIDEO

Un bambino di 1 anno, il piccolo Kobe, è uno chef molto famoso e popolare tra i suoi fan che lo seguono online sul suo account Instagram.

Il piccolo Kobe è un bambino di 1 anno, ma è già diventato molto famoso. Il bimbo ha una pagina Instagram da 1,5 milioni di fan.

Bimbo di 1 anno è un grande chef



Unimamme, durante il lockdown da poco terminato molte di voi si saranno dilettate in cucina con figli e figlie, perché dopotutto il tempo a disposizione andava in qualche modo occupato. Il piccolo Kobe avrebbe potuto dare lezioni di cucina a tutti voi. Kobe ha una sua pagina Instagram chiamata Chaf Kobe, con più di 1 milione di fans. Il bimbo, con un po’ d’aiuto da parte dei genitori prepara di tutto, dai classici cibi di conforto, come maccheroni, formaggio e pizza a piatti più complessi, come costolette di agnello, ciotole di carne Thai col basilico, ecc…

Come accennavamo Kobe, nonostante la sua giovanissima età, è diventato molto popolare, con 1 milione e mezzo di followers. Per darvi un’idea lo chef Jose Andres, i cui ristoranti vantano le prestigiose stelle Michelin, ha 514 mila fans. Ashely Wian, mamma di Kobe, ha commentato su Today che cucinare è una delle attività pratiche che suo figlio fa abitualmente a casa, un’attività verso la quale Kobre nutre un grande interesse. “Lui si diverte molto a farlo e ha una grande, animata personalità, inizialmente avevo deciso di registrarlo per condividerlo con amici e la famiglia. Volevo che tutti notassero il suo entusiasmo in cucina e che questo illustrasse tutto quello che aveva imparato“.



Per quanto riguarda la scelta dei piatti il mini cuoco ha già una certa affinità con tipi di cibo molto diversi. “Kobe ha già provato 100 piatti diversi prima di compiere 1 anno. Le persone amano vederlo provare nuovi cibi quando ha iniziato 6 mesi fa, questo si è evoluto nel preparare quelle pietanze“. Al momento i suoi cibi preferiti sono i mirtilli e le banane. Kobe prepara allegramente di tutto, ma ha un debole per i cibi che contengono formaggio, perché così può assaggiarne un po’ mentre cucina. Al piccolo chef piace anche provare le ricette che gli vengono suggerite. Mamma Wian ha detto che la reazione ai video del piccino è estremamente positiva e lei è contenta di sapere che Kobe “mette un sorriso sul volto di molte persone in tempi molto difficili come questi“. La mamma ha aggiunto: “adoro che questo tempo di qualità con mio figlio si sia trasformato in qualcosa di stimolante per il mondo. Questi stupidi video di noi che cuciniamo insieme sono diventati qualcosa che non avrei mai immaginato”. Wian ha saputo che tanti genitori si sono sentiti ispirati dai filmati del figlio, per fare qualcosa in cucina insieme ai loro bambini. Inoltre i video ispirano le persone a sedersi a tavola insieme e consumare un buon pasto. “Ci sono molti benefici che derivano dal cucinare, ci sono tante lezioni, capacità pratiche, tanti ricordi…“. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda raccontata su Today?

