Bambino incontra un orso in montagna, il padre riprende la scena. Il video è stato condiviso da molti anche per la calma del bambino.

Qualche giorno fa un bambino, durante una passeggiata con la sua famiglia, ha fatto un incontro che non potrà mai dimenticare. L’incontro è documentato in un filmato nel quale si vede il bambino che si allontana da un orso. Per fortuna tutto finisce nel migliore dei modi anche perché Alessandro ha messo in atto tutte le indicazioni su come far se si dovesse incontrare un orso.

LEGGI ANCHE —> BAMBINO IMPAZZISCE AL SUO PRIMO INCONTRO RAVVICINATO CON UN “SOFFIONE”! – VIDEO

Bambino incontra orso che esce dai cespugli: ecco la sua reazione

Il video girato dal papà di Alessandro, Loris Calliari, è stato condiviso da molte pagine sociale, giornali e telegiornali anche di tutto il mondo. Come ha spiegato l’uomo, qualche giorno fa Alessandro con la sua famiglia si sono recati in montagna, in Trentino, ed hanno fatto un incontro inaspettato. La scena è stata ripresa con il cellulare: “E’ stato girato questa mattina attorno alle 11.30 sopra la malga Nova di Sporminore. Eravamo lì intorno ai pini mughi e c’era un orso accucciato, credo, dopo si è alzato quando ha visto il bimbo, Alessandro, io ero un attimo più sotto”. Alessandro ama gli orsi e sa di preciso cosa fare in caso ne dovesse incontrare uno: “Lui è un amante degli orsi e non vedeva l’ora di vederne uno, sapeva già come comportarsi e si è allontanato pian pianino e io sono riuscito a fare il video, è andata così”.

Nel video si vede Alessandro che piano piano dando le spalle all’orso si allontana, l’orso si alza anche su due zampe per osservare la situazione e per fortuna si allontana. Si sente una voce di donna e poi Alessandro invita tutti a fare silenzio: “Eravamo in quattro o cinque lì e altri tre erano più sotto. Poi c’erano altri due, il nonno era un pò più lontano e lo zio non ha visto niente”.

Alessandro si è dimostrato calmo e preparato forse anche di più di molti adulti.

LEGGI ANCHE —> “POSSO FARE DA DOG SITTER”: BAMBINO DI 10 ANNI SCRIVE AL VICINO| FOTO

Anche se non è facile incontrare un orso ricordiamo delle indicazioni, presenti sul sito del WWF, per affrontare un eventuale incontro con l’animale.

E’ importante sapere che naturalmente l’orso teme l’uomo e se ne tiene a distanza. Non sono noti, ad oggi, casi si aggressione all’uomo di un orso marsicano. Un orso che solleva le zampe posteriore, come fa quello del video, non vuole attaccare, ma sta valutando la situazione. Gli orsi non hanno un’ottima vista, ma sanno arrampicarsi sugli alberi e corrono veloci quanto un cavallo.

In caso di un incontro ravvicinato è bene sapere cosa non deve essere fatto:

Per evitare di incontrare un orso sul vostro cammino, è sufficiente parlare o produrre rumori in modo che l’animale percepisca la vostra presenza con largo anticipo e si allontani. Se avete la fortuna di intravedere l’orso in lontananza, arrestatevi e rimanete fermi ad osservarlo. Non avvicinatevi mai a meno di 100 metri di distanza. In particolare non avvicinatevi mai a cuccioli di orso, ma anzi allontanatevene subito perché la loro madre dovrebbe essere vicina e può reagire se immagina i suoi piccoli in pericolo, come farebbe qualsiasi madre anche della nostra specie. Non avvicinatevi mai a una tana di orso e non tentate assolutamente di entrarvi. Se vi doveste imbattere improvvisamente in un orso a distanza ridotta, mantenete la calma e non urlate, ma parlate per farvi riconoscere. Se l’orso rimane fermo, allontanatevi con calma, indietreggiando o muovendovi lateralmente. Se l’orso dovesse seguirvi, fermatevi e mantenete la vostra posizione. Non lanciate contro l’animale pietre o bastoni, non scappate di corsa e non arrampicatevi su un albero. È molto improbabile che l’orso vi attacchi ma se nonostante tutto dovesse farlo, rimanete immobili: con grande probabilità l’orso si fermerà vicino a voi senza alcun contatto fisico. Se l’attacco dovesse arrivare al contatto, distendetevi a terra a faccia in giù, coprendovi il collo con le mani. Rialzatevi solo quando l’orso non sarà più nei paraggi e segnalate l’accaduto al Parco e ai Carabinieri-Forestali. Se passeggiate con il vostro cane nell’habitat del plantigrado, tenetelo al guinzaglio per evitare che si avvicini a un orso, disturbandolo o attaccandolo, ma anche che lo conduca verso di voi se dovesse tornare indietro in cerca di protezione. Non date mai da mangiare ad animali selvatici e non abbandonate mai cibo e altri rifiuti organici nel bosco e nelle sue vicinanze, né nei pressi di rifugi. Tutti i rifiuti devono essere riportati a casa, oppure depositati in bidoni della spazzatura non accessibili alla fauna. È molto importante che gli orsi non associno fonti alimentari con la presenza umana, perché questo accentuerebbe i conflitti tra le due specie.



LEGGI ANCHE —> BAMBINO DIPINGE BELLISSIME PIETRE PER SALVARE IL SUO ADORATO CANE – FOTO

Voi unimamme avete visto il video? Cosa ne pensate, come vi sareste comportate al posto di Alessandro?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.