I dati comunicati oggi dalla Protezione Civile sull’epidemia di Coronavirus in Italia segnalano purtroppo una ripresa dei contagi totali e un nuovo aumento dei morti, che tornano sopra le 100 unità. Oggi infatti i nuovo contagi totali (che includono attualmente positivi, deceduti e guariti) salgono a +584 casi, rispetto ai +307 di ieri. Un dato che è pesantemente influenzato da quello della Lombardia, dove oggi i contagi totali aumentano di 384 unità. Dunque, ben più della metà di tutti i contagi distribuiti sul territorio nazionale. L’incremento percentuale dei nuovi contagi totali giornalieri sale a +0,25%, dal +0,17% di ieri. Il numero complessivo dei contagi totali sale a 231.139 in Italia.

I tamponi oggi aumentano e sono 67.324, rispetto ai 57.674 di ieri. Il rapporto percentuale tra contagi e tamponi sale allo 0,87% dallo 0,68% di ieri. Di seguito i dati in dettaglio.

È ancora lungo il cammino prima di vedere la fine di questa epidemia in Italia. Dopo i dati incoraggianti dei giorni scorsi, purtroppo bisogna segnalare una ripresa dei contagi giornalieri e anche dei morti. Se in Italia, però, tutto sommato la situazione migliora nettamente, è la Lombardia che rappresenta il problema e incide sui numeri nazionali, con il 65% dei nuovi contagi nazionali. Di fatto ci sono due situazioni contrapposte: quella della Lombardia, ancora con numeri elevati, e quella del resto d’Italia. Il Piemonte sta in mezzo, con numeri più elevati rispetto alle altre regioni italiane ma inferiori a quelli della Lombardia.

Il dato positivo, comunque, è la continua discesa dei malati di Covid-19 in Italia, che oggi scendono sotto i 51 mila casi, pari a 50.996, con una diminuzione giornaliera di 1.976 casi, rispetto ai meno 2.358 di ieri. Si mantiene elevato il numero dei guariti, che oggi sono 2.443, rispetto ai 2.677 di ieri, e che portano il numero complessivo a 147.101 persone dimesse o guarite in Italia. Come dicevamo, purtroppo oggi i morti aumentano nuovamente e sono 117, rispetto ai 78 di ieri. Il numero complessivo delle vittime di Covid-19 sale a 33.072 dall’inizio dell’epidemia.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a mercoledì 27 maggio 2020

50.966 attualmente positivi al Covid-19 : -1.976 casi dal 26 maggio (ieri erano diminuiti di 2.358 casi, lunedì di 1.294 casi, domenica di 1.158 casi, sabato di 1.570 casi, venerdì di 1.638, giovedì di 1.792 casi, mercoledì di 2.377 casi, martedì di 1.424 casi, lunedì di 1.798 casi, domenica di 1.836, sabato di 1.883 casi, venerdì di 4.370, giovedì di 2.017 casi, mercoledì di 2.809 casi, martedì 1.222 casi, lunedì di 836 casi, domenica di 1.518 casi, sabato di 3.119 casi, venerdì 8 maggio di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi);



: (ieri erano diminuiti di 2.358 casi, lunedì di 1.294 casi, domenica di 1.158 casi, sabato di 1.570 casi, venerdì di 1.638, giovedì di 1.792 casi, mercoledì di 2.377 casi, martedì di 1.424 casi, lunedì di 1.798 casi, domenica di 1.836, sabato di 1.883 casi, venerdì di 4.370, giovedì di 2.017 casi, mercoledì di 2.809 casi, martedì 1.222 casi, lunedì di 836 casi, domenica di 1.518 casi, sabato di 3.119 casi, venerdì 8 maggio di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi); 147.101 i guariti : pari a +2.443 da ieri ;

: pari a ; 33.072 i morti: pari a +117

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia i casi totali di Covd-19 in Italia hanno raggiunto i 231.139 casi totali, rispetto ai 230.555 di ieri.

Tra i 50.966 positivi al Coronavirus alla data del 27 maggio:

42.732 si trovano in isolamento domiciliare ( -1.772 in un giorno )



si trovano ( ) 7.729 sono ricoverati con sintomi ( -188 pazienti in un giorno )



sono ( ) 505 sono in terapia intensiva (ieri erano 521, -16 in un giorno).

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 27 maggio 2020.

I contagi totali in Lombardia oggi risalgono a +384, rispetto ai +159 di ieri e ai +148 dell’altro ieri. Il numero complessivo sale a 87.801 casi di Coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Scendono invece in Piemonte, oggi con +73 casi dai +86 di ieri, portando il numero totale a 30.387 contagi. La terza regione in Italia è la Liguria, oggi con +39 contagi. Seguono: L’Emilia Romagna +16, la Toscana +12, il Lazio +11 e la Puglia +10. Tutte le altre regioni anno meno di dieci nuovi contagi. Sono a zero contagi: Marche, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria, Valle d’Aosta e Basilicata.

