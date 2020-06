Coronavirus in Italia: malati sotto i 40mila casi, morti in calo. I dati al 2 giugno.



Dalla Protezione Civile arrivano ancora buone notizie sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Continua la fase discendente della curva epidemica, con sempre meno malati, più guariti e anche un numero inferiore di morti. Oggi i contagi totali giornalieri tornano sopra i 300 casi. Un rialzo atteso, poiché il calo di ieri era dipeso anche da un numero inferiore di tamponi, ma comunque un incremento inferiore a quello dei giorni predenti. Oggi contagi totali da Covid-19 sono 318 in tutta Italia, di cui 187 sono in Lombardia. In aumento dai 178 di ieri. L’incremento percentuale giornaliero sale al +0,14% dal +0,07% di ieri. I contagi complessivi in Italia raggiungono i 233.515 casi dall’inizio dell’epidemia.

I tamponi effettuati oggi sono di più: 52.159, rispetto ai 31.394 di ieri. Il rapporto tra tamponi e contagi sale allo 0,60% dallo 0,56% di ieri. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: malati sotto i 40mila e morti in calo, i dati aggiornati

I dati del 2 giugno sull’epidemia di Covid-19 in Italia segnalano una nuova ripresa nel calo dei malati, un aumento dei guariti e un calo dei morti. I malati o attualmente positivi oggi diminuiscono di 1.474 casi, più del doppio dei -708 di ieri, portando il numero complessivo delle persone malate di coronavirus in Italia sotto le 40mila, pari a 39.893 casi. Un dato più che buono. Si tratta delle persone che sono ricoverate in ospedale o che stanno in isolamento a casa. Riprende a crescere anche il numero dei guariti che oggi sono 1.737, anche questo un numero più alto di quello di ieri, quando ci sono stati 848 casi. Il numero complessivo delle persone guarite o dimesse dagli ospedali supera le 160 mila unità, pari a 160.092 guariti dall’inizio dell’epidemia in Italia.

La buona notizia di oggi è anche l’ulteriore calo nel numero dei morti, che oggi sono 55 in tutto il territorio nazionale, in calo dalle 60 di ieri. Il numero complessivo dei morti i Covid-19 in Italia è di 33.530.

Continuano a diminuire i pazienti ricoverati in ospedale e i positivi in isolamento a casa.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a martedì 2 giugno 2020

39.893 attualmente positivi al Covid-19 : -1.474 casi dal 1° giugno (ieri erano diminuiti di 708 casi, domenica 31 magio di 1.616 casi);



: (ieri erano diminuiti di 708 casi, domenica 31 magio di 1.616 casi); 160.092 i guariti : pari a +1.737 da ieri ;

: pari a ; 33.530 i morti: pari a +55

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia ha raggiunto i 233.515 casi totali, rispetto ai 233.197 di ieri.

Tra i 39.893 positivi al Coronavirus alla data del 2 giugno:

33.569 si trovano in isolamento domiciliare ( -1.275 in un giorno )



si trovano ( ) 5.916 sono ricoverati con sintomi ( -183 pazienti in un giorno )



sono ( ) 408 sono in terapia intensiva (ieri erano 424, -16 in un giorno).

Sono ancora buoni i dati sui malati di Covid-19 in ospedale e a casa. Continuano a diminuire i ricoveri, con i pazienti nei reparti ordinari che scendono sotto le 6 mila unità, mentre nelle terapie intensive sono poco più di 400. Continua il calo anche dei positivi in isolamento domiciliare, che oggi scendono di 1.275 unità dalle -409 di ieri.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 2 giugno 2020.

In Lombardia i nuovi contagi totali sono oggi 187, più dei 50 di ieri. Un calo che era dipeso dai pochi tamponi effettuati. I malati o attualmente positivi scendono di 616 unità, per un numero complessivo di 20.255 casi, così distribuiti: 17.068 in isolamento domiciliare (-541 casi); 3.021 ricoverati in ospedale con sintomi (-64 casi); 166 in terapia intensiva (-1 caso). I morti oggi sono 12, che portano il numero complessivo a 16.143 decessi in Lombardia. I guariti crescono oggi di 781, con un numero complessivo che sale a 52.807 dall’inizio dell’epidemia.

Nelle altre regioni, oggi i contagi risalgono in Piemonte con +57 nuovi casi, dai +21 di ieri. Rimangono stabili in Emilia Romagna, oggi con +19 come ieri. Sono +15 in Liguria, in calo dai +56 di ieri, e +10 in Toscana, in aumento dai +3 di ieri. In Veneto sono +8 contagi, dai +2 di ieri, mentre in Lazio sono +5, dai +10 di ieri. Marche, Sicilia e Abruzzo hanno ognuna 4 contagi in più. La Campania 3 contagi in più e il Friuli Venezia Giulia 2 in più. Tutte le altre 8 regioni sono a zero contagi oggi: Puglia, Trentino Alto Adige (entrambe le province di Trento e Bolzano), Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

