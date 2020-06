Coronavirus in Italia: crollano i contagi, il numero più basso mai visto finora.



Ottime notizie dalla Protezione Civile sui dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia. I contagi contiunano a diminuire, con un ulteriore importante calo oggi, 1° giugno. Oggi in tutta Italia si registrano solo 178 contagi totali in più, dai 355 di ieri. Si tratta del dato più basso di contagi giornalieri dal 26 febbraio scorso. Il numero totale sale a 233.197 contagi dall’inizio dell’epidemia. L’incremento percentuale giornaliero scende al +0,07% dal +0,15% di ieri.

Come nei giorni scorsi, anche oggi il dato nazionale è influenzato da quello della Lombardia dove si registrano solo 50 contagi ma, va detto, con un numero di tamponi molto basso. Bisogna vedere, dunque, cosa succederà domani.

A livello nazionale i tamponi effettuati oggi sono appena 31.304, molti meno dei 54.118 di ieri. Il rapporto tra contagi e tamponi scende comunque allo 0,56% dallo 0,65% di ieri. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: crollano i contagi, anche in Lombardia, i dati aggiornati

Continua la discesa delle curva epidemica del Coronavirus in Italia, nonostante i numeri molto inferiori nel calo dei malati e nell’aumento dei guariti. Il numero totale dei contagi oggi è di appena 178 unità, anche se con molti meno tamponi effettuati rispetto ai giorni precedenti e che probabilmente segneranno un nuovo aumento nei prossimi giorni. Oggi i malati o attualmente positivi al virus diminuiscono di soli 708 casi, dai 1.616 di ieri, portando il numero complessivo a 41.367 casi. I guariti oggi sono 848, dai 1.874 di ieri, per un numero complessivo di 158.355 persone guarite dall’inizio dell’epidemia.

Molto bene il dato sui morti, che oggi scendono ancora passando dai 75 di ieri ai 60 di oggi. Il numero complessivo delle vittime del Covid-19 è di 33.475 casi. Continua il calo dei ricoveri in ospedale.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a lunedì 1° giugno 2020

41.367 attualmente positivi al Covid-19 : -708 casi dal 30 maggio (ieri erano diminuiti di 1.616 casi);



: (ieri erano diminuiti di 1.616 casi); 158.355 i guariti : pari a +848 da ieri ;

: pari a ; 33.475 i morti: pari a +60

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia ha raggiunto i 233.197 casi totali, rispetto ai 233.019 di ieri.

Tra i 41.367 positivi al Coronavirus alla data del 1° giugno:

34.844 si trovano in isolamento domiciliare ( -409 in un giorno )



si trovano ( ) 6.099 sono ricoverati con sintomi ( -288 pazienti in un giorno )



sono ( ) 424 sono in terapia intensiva (ieri erano 435, -11 in un giorno).

Continua il calo dei pazienti ricoverati in ospedale, soprattutto in terapia intensiva. Diminuiscono anche i positivi in isolamento a casa, che scendono sotto i 35 mila casi.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 1° giugno 2020.

Come abbiamo detto sopra, oggi si registra un netto calo dei contagi da Covid-19 in Lombardia, che scendono ad appena 50 nuovi contagi rispetto ai +210 di ieri. Questo numero, però, potrebbe tornare a salire domani o dopodomani poiché i tamponi di oggi sono in numero molto inferiore a quelli dei giorni precedenti: oggi 3.572 contro i 12.427 effettuati ieri. Tanto che la regione italiana che oggi registra più contagi è la Liguria con +56 casi, un balzo dai +12 di ieri. Le altre regioni con più contagi oggi sono il Piemonte a +21, in calo dai +54 di ieri, e l’Emilia Romagna a +19, in calo dai +31 di ieri. Segue il Lazio con +10 contagi, in calo dai +13 di ieri. Tutte le altre regioni hanno meno di 5 contagi ciascuna. Le regioni a zero contagi oggi sono: Marche, Sicilia, Umbria, Calabria, Molise e Basilicata.

I morti in Lombardia oggi sono 19, in calo dai 33 di ieri. Il numero totale sale a 16.131 dall’inizio dell’epidemia.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

