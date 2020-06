“I polmoni di mio figlio al 18enne che li aveva bruciati”: una storia di vita donata | FOTO

Il 18enne che ha subito un trapianto ai polmoni a causa del Covid – 19, è vivo grazie a Davide Trudu, morto a causa di un incidente col trattore.

Un 18enne che ha subito un trapianto ai polmoni perché i suoi erano bruciati dal Coronavirus è vivo grazie a Davide Trudu, un 30enne sardo.

Il gesto generoso di una famiglia salva un ragazzo

Il 16 maggio scorso Davide Trudu ha avuto un grave incidente con il suo trattore, mentre si trovava vicino a casa, a Samassi, nella Sardegna del Sud. Il 30enne, purtroppo, era in coma irreversibile a causa di una caduta dal trattore e così la madre, Ignazia Sanna e i 3 fratelli di Davide hanno deciso di donare i suoi organi. Il cuore di Davide ha salvato una donna sarda di 39 anni , mentre il fegato è andato a un emiliano. I reni, invece, a 2 persone di Carbonia. I suoi polmoni, infine, hanno aiutato Francesco, il 18enne che rischiava di morire perché gli organi che gli permettevano di respirare erano diventati inutilizzabili a causa del coronavirus.

L’operazione è stata da primato qui in Europa ed è durata 12 ore. Ora Francesco, grazie ai polmoni di Davide respira da solo e si sta riprendendo. Mamma Ignazia ha raccontato al Corriere: “”Siamo in contatto con la sua famiglia ci aggiornano continuamente, sappiamo che sta meglio, e c’é voglia reciproca di conoscerci e quando sarà possibile ci incontreremo”. I famigliari di Davide sono stati contattati da 4 delle persone che hanno ricevuto gli organi del trentenne sardo e tutti hanno espresso il desiderio di incontrare le persone che hanno permesso loro di tornare a vivere. L’incontro si svolgerà sull’isola quando tutti saranno in condizioni fisiche e mentali di viaggiare. Per il momento anche la madre di Davide desidera soprassedere e aspettare per vedere in volto le persone che vivono grazie a suo figlio. “Mio figlio sarebbe stato felice di aver salvato delle persone: era generoso” ha detto la donna. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda raccontata a Fanpage?

