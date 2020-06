Il miele fa bene alla salute: la scienza lo dimostra

Il miele fa bene alla salute: tutte le sue proprietà benefiche.

Il miele è una sostanza zuccherina prodotta dalle api e altri insetti imenotteri con la trasformazione del nettare dei fiori o dalle secrezioni delle piante. Il miele ha molte proprietà benefiche per la nostra salute ed è un dolcificante naturale, ma visto il suo contenuto calorico va mangiato con moderazione. Questo vale soprattutto per chi ha determinate patologie.

Il miele, tutte le proprietà e i benefici per la salute

Le api per produrre il miele combinano alcune sostanze che possiedono con il nettare o con secrezioni delle piante. Le api lo sacernono nell’alveare poi viene fatto maturare nei favi. Il miele è una sostanza:

dalla consistenza viscosa

di colore giallo ambrato che varia a seconda del tipo di miele

Dopo essere stato raffinato viene utilizzato per dolcificare. Ne esistono di diversi tipi

a seconda della pianta che viene utilizzata (miele di acacia, tiglio ecc)

a seconda del colore (miele bianco, biondo ecc)

a seconda del metodo di estrazione (miele centrifugato, miele vergine, miele torchiato)

Nel nostro paese esistono più di 50 tipi diversi di miele.

Il miele ha delle proprietà nutrizionali fantastiche. E’ composto soprattutto da glucosio, acqua, vitamine, minerali,aminoacidi. elettroliti, enzimi e flavonoidi. Questi componenti hanno tutti un’azione antiossidante e antimicrobica. Il miele si può trovare in ogni stagione e il suo apporto calorico medio, come indicato da Humanitas Salute, è di 304 calorie per 100 grammi di miele, ripartito cosi:

0,6 da proteine,

18 grammi di acqua,

80 grammi di carboidrati e zuccheri,

0,04 milligrammi di vitamina B2

0,3 di vitamina B3

1 milligrammo di vitamina c

5 mg di calcio

0,5 mg di ferro

11 mg di sodio

51 mg di potassio

6 mg di fosforo

3 mg di magnesio

Secondo alcuni studi “Honey and Health: A Review of Recent Clinical Research“ il miele apporta moltissimi benefici alla nostra salute:

stimola la memoria e

aiuta la concentrazione

allevia l’ansia e lo stress

agisce sulla flora batterica quindi è un ottimo aiuto per l’intestino

ha proprietà antibatteriche quindi aiuta l’organismo a combattere i malanni stagionali soprattutto se coinvolgono le vie aeree

può essere utilizzato in campo estetico visto che elimina le impurità della pelle e rende luminosi i capelli

Purtroppo è sconsigliato

per i malati di diabete

per gli obesi

per i bambini sotto l’anno d’età per il rischio di infezione da tossina botulinica.

Come il miele anche la pappa reale, l’aceticolina e la propoli sono prodotti dell’alveare:

La pappa reale è indubbiamente il prodotto più pregiato dell’alveare. e viene utilizzato principalmente :

per la sua azione tonica psico-fisica

in caso di deperimento

come ricostituente

L’acetilcolina, un potente fattore antibatterico e antibiotico.

La propoli invece è una sostanza composta per lo più da resine, balsami e cere. A queste vengono aggiunti acidi aromatici, polline, olii essenziali e sostanze organiche vegetali e minerali, in percentuale minore. La propoli è:

un potente antinfiammatorio,

ha effetti antivirali,

cicatrizzanti,

antimicotici

immunostimolanti

E voi care unimamme eravate a conoscenza delle proprietà strepitose del miele? Lo date ai vostri figli? I miei ne vanno matti e devo tenerlo sotto chiave altrimenti si spazzolano in una settimana un intero barattolo!

