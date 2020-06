Nadia Toffa: la toccante rivelazione della mamma nel giorno del suo compleanno | FOTO & VIDEO

Ieri, Nadia Toffa avrebbe compiuto 41 anni. La mamma e le sorelle l’hanno ricordata sui social e a La Vita in Diretta. L’omaggio anche delle Iene.

Ieri, 10 giugno, la iena Nadia Toffa avrebbe compiuto 41 anni se un tumore al cervello contro cui aveva coraggiosamente combattuto a lungo non l’avesse stroncata lo scorso 13 agosto. Sua madre Margherita e la sua famiglia l’hanno ricordata con affetto.

LEGGI ANCHE > NADIA TOFFA E’ MORTA, LA CONDUTTRICE DELLE IENE CON CE L’HA FATTA

Nadia Toffa ricordata nel giorno del suo compleanno

La famiglia di Nadia Toffa, combattiva iena di cui si sente molto la mancanza, ha voluto ricordare la giornalista televisiva in diversi modi. Nadia infatti avrebbe compiuto 41 anni se un tumore al cervello non l’avesse strappata all’affetto dei suoi cari e dei suoi tanti fans. Sua mamma, Margherita, da sempre in prima linea per ricordare la figlia prematuramente scomparsa, ha pubblicato un pensiero sulla pagina Facebook Fondazione Nadia Toffa. Ecco cosa ha scritto: “oggi, 41 anni fa, nasceva il nostro tesoro: l’argento vivo della forza di Nadia è ancora con noi, intorno a noi e dentro di noi. Ha trascorso una vita piena e intensa, siamo stati inondati dal suo amore e dal suo entusiasmo, che sentiamo forte ancora nel cuore. La immaginiamo gioiosa e serena tra gli angeli e nella pace dell’amore di Dio. Questo ci conforta e ci dona la forza di continuare a trascorrere ogni giorno con il suo coraggio, apprezzando la vita come un dono, come lei ci ha sempre insegnato”. – Mamma Margherita♥️. A testimonianza del fatto che il ricordo della giovane giornalista è ancora molto vivo questo messaggio ha ricevuto 71908 Like e 3119 condivisioni.

LEGGI ANCHE > “LA VITA INEDITA DI NADIA TOFFA”: IL REGALO DI MAMMA MARGHERITA| VIDEO

Sul Corriere mamma Margherita ha raccontato il giorno in cui è venuta alla luce la grintosa giornalista. Quando le hanno annunciato che era un’altra femmina ha commentato: “me lo sentivo: si aspettavano tutti un maschietto, ma avevo pregato ogni santo giorno per avere un’altra figlia, la terza”. Nadia aveva conquistato il cuore di tutti con la sua professionalità, la sua passione per il lavoro e le cause riguardanti i più deboli, aveva contribuito a far costruire un reparto di Oncoematologia pediatrica a Taranto che ora porta il suo nome.”Non riuscivo a sgridarla: era troppo dolce, anche se aveva l’argento vivo addosso. Non stava mai ferma: la beccavo che faceva gli esercizi di ginnastica artistica dietro alla porta. E adorava correre: sui 100 metri riusciva a battere tutte le volte i compagni di scuola. Lo sport era scritto nel suo nome: senza rendercene conto l’abbiamo chiamata come la Comaneci”.

Sua sorella Mara ricorda che Nadia era già un “personaggio” fin da bambina e che chi la incontrava faticava a dimenticarsi di lei. I suoi famigliari avrebbero voluto ricordarla con una charity dinner (una cena a scopo di carità) al Rotardy di Maclodio su invito nel Museo di Santa Giulia, a Brescia, ma tutto è stato annullato a causa dell’emergenza Covid- 19. “L’abbiamo rimandata, peccato. Era impossibile farla con la mascherine. In attesa di fissare una nuova data continuiamo a portare avanti le sue battaglie“. Nel frattempo la Fondazione Nadia Toffa vive un momento di pausa, ma i famigliari sperano di riprendere al più presto le attività per aiutare le persone malate della Terra dei Fuochi, con particolare attenzione ai bambini.

Infine mamma Margherita ha voluto rivelare un segreto a La Vita in diretta. “Prima di morire mi ha rivelato una cosa da pelle d’oca…” ha dichiarato la donna a Lorella Cuccarini “Poco prima di morire, Nadia mi disse a bassa voce che mia figlia Silvia era incinta di una bambina. Mia figlia da tempo provava ad avere un bambino ma non riusciva. Io non le dissi niente per non illuderla, ma era vero. Poi è nata la nostra Alba Nadia, la nostra salvezza. Ho letto che chi soffre di tumore alla testa negli ultimi periodi sviluppa una sensibilità speciale”.La mamma ha concluso dicendo che sente la presenza costante della figlia.

Anche Le Iene, durante la loro consueta puntata hanno ricordato la collega. Nina Palmieri, attuale volto della trasmissione, ha annunciato: “È passata la mezzanotte dunque oggi è il 10 giugno e la nostra Nadia avrebbe compiuto 41 anni. Le vogliamo dire che ci manca tanto e buonanotte Nadia“. Successivamente è stato trasmesso un filmato in cui si vede la Toffa ballare felice.

LEGGI ANCHE > NADIA TOFFA | LA MAMMA CONFESSA! HO DOVUTO INGANNARLA| VIDEO

Unimamme, cosa ne pensate? Anche voi ricordate Nadia Toffa e il suo impegno?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.