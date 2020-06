Meteo del weekend 13-14 giugno in Italia: le previsioni del tempo e la mappa interattiva

Dopo una settimana di tempo variabile e a tratti fortemente instabile, con piogge diffuse e temporali, ci aspetta un fine settimana ancora all’insegna del maltempo almeno su parte d’Italia, con maggiori schiarite sulle zone non colpite. Chi aveva in programma un weekend al mare è bene che controlli

Di seguito in dettaglio le previsioni meteo per il weekend 13-14 giugno in Italia.

Meteo del weekend 13-14 giugno in Italia: le previsioni

La bassa pressione di origine nord europea che ha portato il bacino centrale del Mediterraneo correnti fresche dall’Atlantico, che hanno colpito l’Italia con piogge e temporali, si sposterà verso Ovest concedendo una breve tregua nella giornata di venerdì 12 giugno. Nel frattempo, una nuova depressione si formerà sul Golfo di Biscaglia proprio nella giornata di venerdì, seguita da un’altra in formazione a ovest della Spagna durante il fine settimana. Queste condizioni meteorologiche porteranno maltempo soprattutto sull’Europa occidentale, lambendo soltanto marginalmente le regioni di Nordovest in Italia. Nel weekend, tuttavia, un vortice depressionario sulla Francia si sposterà verso Est, portando il maltempo anche sull’Italia, che sarà colpita da piogge e temporali al Centro Nord soprattutto nella giornata di sabato 13 giugno.

Di questo fine settimana di metà mese, venerdì avremo il tempo migliore. Grazie alla tregua dal maltempo, infatti, sull’Italia prevarrà l’alta pressione con sole quasi ovunque, salvo qualche addensamento di nubi sulle regioni di Nordovest con fenomeni locali, ma di breve durata, e qualche annuvolamento sparso sulle altre regioni del Nord e le zone appenniniche del Centro. Le temperature aumenteranno, portando un caldo quasi estivo, tipico del mese di giugno.

Il tempo cambierà, invece, nel weekend, con il ritorno delle piogge e dei temporali nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno. Sarà la bassa pressione francese a spingere sull’Italia correnti più fresche che formeranno a loro volta un’altra bassa pressione diretta verso i Balcani e che porterà il maltempo sull’Italia. Il passaggio di questa bassa pressione secondaria colpirà tutta Italia, anche se in misura diversa. Saranno soprattutto le regioni settentrionali e centrali ad essere investite dal maltempo con rovesci e temporali, attesi soprattutto nelle ore centrali della giornata. Alcuni fenomeni potranno anche essere localmente intensi. Le regioni meridionali saranno solo marginalmente colpite dalle piogge, grazie alla maggiore protezione di un fronte anticiclonico. Le temperature aumenteranno ancora, soprattutto sull’estremo Sud e sulle Isole Maggiori, dove si potranno raggiungere anche punte di 30°, anche superiori in alcune zone della Sicilia.

Le previsioni meteo dettagliate sull’Italia per il weekend del 13-14 giugno.

PREVISIONI METEO PER SABATO 13 GIUGNO

Italia Settentrionale: tempo discreto nella prima parte giornata, poi peggiora nel pomeriggio con piogge, rovesci e temporali sulle regioni di Nord Ovest, in estensione sull’Emilia e sulle altre regioni verso sera. Le temperature comunque saranno in aumento, con le massime comprese tra i 23° e i 29° C. Venti di debole intensità dai quadranti meridionali. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: tempo inizialmente soleggiato, poi in peggioramento con l’arrivo di piogge e temporali, prima sulle regioni tirreniche e poi su tutto il Centro, con rovesci e temporali diffusi. I fenomeni si attenueranno in serata. Piove anche sulla Sardegna. Le temperature aumenteranno con le massime comprese tra i 25° e i 29° C. Venti di moderata intensità dai quadranti meridionali. Mar Tirreno da poco mosso a mosso, Mare Adriatico da calmo a poco mosso. Mar di Sardegna molto mosso, Canale di Sardegna molto mosso.

Italia Meridionale: al Sud tempo soleggiato quasi ovunque, salvo qualche velatura o nube di passaggio al pomeriggio e alla sera. Le temperature saranno in aumento, con le massime comprese tra i 26° e i 30° C. Venti deboli da direzioni variabili. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio da calmo a poco mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 14 GIUGNO

Italia Settentrionale: tempo molto nuvoloso al mattino, con maggiori schiarite sul Nord Ovest, mentre al Nord Est, soprattutto sulle Alpi di confine, sono previste piogge e temporali. Le temperature resteranno stabili, con le massime tra i 23° e i 29° C,

Italia Centrale: tempo molto variabile, con piogge e acquazzoni al mattino sulle regioni tirreniche, in estensione alle zone appenniniche e alle regioni adriatiche. Le temperature saranno in calo, con le massime comprese tra i 24° e i 27° C.

Italia Meridionale: qualche pioggia sparsa tra Molise e Puglia garganica e nelle zone interne della Campania. Altrove il tempo sarà asciutto e più stabile. Le temperature saranno stabili, con le massime compresse tra i 24° e i 29° C.

Di seguito la mappa interattiva:



