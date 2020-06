Sequestrati libri dei “Me contro Te”: sono potenzialmente cancerogeni | FOTO

Sequestrati, dalla guardia di Finanza di Napoli, tantissimi libri dei “Me contro Te” che erano destinati al commercio illegalmente senza autorizzazione.

Sono stati sequestrati oltre 3.300 libri di bambini e capi di abbigliamento con diversi marchi contraffatti dalla Guardia di Finanza di napoli. Tra i marchi contraffatti anche quello dei youtuber beniamini di molti bambini e ragazzini, i “Me contro Te“.

LEGGI ANCHE —> RICHIAMO SALVIETTINE PER BAMBINI | MARCA E LOTTO | FOTO

Sequestrati libri dei “Me contro Te”: non erano stati autorizzati

La guardia di Finanza di Napoli ha fermato, durante dei controlli che avvengono all’altezza dell’uscita Capodichino della tangenziale della città partenopea, un camion il cui carico era illegale. All’interno del veicolo sono stati trovati più di 3.300 libri trasportati senza la relativa documentazione fiscale che ne attestasse la provenienza, come riportato da il Mattino. Inoltre sono stati sequestrati anche capi di abbigliamento contraffatto.

I Baschi Verdi di Napoli, dopo successivi accertamenti, hanno riscontrato che i libri, dal titolo “Sfida il Signor S con Luì e Sofì” dei famosi e tanto amati dai bambini, “Me contro Te“, erano non soltanto privi di qualsiasi collegamento con la casa produttrice, ma anche assemblati con materiali di scarsa qualità e potenzialmente cancerogeni. la vendita di questi libri contraffatti avrebbe fruttato oltre 50.000 euro di guadagni.

LEGGI ANCHE —> MAXI SEQUESTRO DI GIOCATTOLI PERICOLOSI: 2.5 MILIONI QUELLI NON CONFORMI

Sempre gli uomini della Guardia di Finanza hanno trovato, in due distinti interventi, un maxi store in provincia di Napoli, con 2.200 capi di abbigliamento contraffatti. I capi erano pronti per essere messi in commercio con marchi contraffatti. Anche per l’abbigliamento il logo più usato era sempre quello dei youtuber “Me contro Te“. Dopo ulteriori indagini sono state denunciate due persone.

LEGGI ANCHE —> RITIRO DI CUCCHIAINI PER BAMBINI E ALTRI PRODOTTI | MARCA E LOTTO | FOTO

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo maxi sequestro? I vostri figli seguono le avventure di Luì e Sofì?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.