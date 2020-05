Richiamo salviettine per bambini | Marca e Lotti | FOTO

Richiamo salviettine disinfettanti per bambini, la nota diffusa da una catena di supermercati indica il lotto e la marca del prodotto da controllare.

La catena di supermercati Esselunga ha diffuso una nota nella quale informa i consumatori del richiamo di un prodotto che viene venduto nei loro negozi e che non dovrebbe essere usato. Quando si viene a conoscenza di un richiamo è sempre bene controllare se in casa si ha il prodotto e non usarlo o consumarlo.

LEGGI ANCHE —> RICHIAMO PRODOTTO PERICOLOSO PER NEONATI | MARCA E LOTTO | FOTO

L’Eselunga ha effettuato il richiamo dagli scaffali due lotti di salviettine disinfettanti antibatteriche di una nota marca che produce molti prodotti destinati all’igiene dei bambini, anche molto piccoli. Si tratta delle salviettine disinfettanti antibatteriche TRUDI BABY CARE.

Il richiamo è stato necessario perché per confezionare il prodotto in questione è stata usata una materia prima non conforme dal punto di vista microbiologico. Nella nota diffusa si legge: “Si informa la gentile clientela che avesse acquistato presso questo punto vendita il seguente prodotto che è stata riscontrata una non conformità microbiologica in una materia prima usata per confezionare due lotti”.

I dati del prodotto incriminato sono:

• Nome prodotto: TRUDI BABY CARE SALVIETTINE DISINFETTANTI ANTIBATTERICHE

• CodiceEAN:8007300004303

• Lotti: 201312 e 201314

• Confezione da 20 salviette

Per individuare il lotto basta controllare le prime 6 cifre sulla parte posteriore della confezione.

LEGGI ANCHE —> RICHIAMO GIOCATTOLO PER RISCHIO SOFFOCAMENTO | MARCA | FOTO

L’importatore italiano, SILC Spa con sede a Trescore Cremasco (CR) nello stabilimento sulla S.P. n 35 km 4, invita i consumatori che avessero acquistato le salviettine a non utilizzarle e restituirle al punto vendita per il rimborso. Lo stesso invito che viene riportato sul sito dell’Esselunga: “Pur in assenza di un rischio significativo e concreto per la salute del consumatore legato all’uso corretto del prodotto medesimo, si raccomanda, a puro titolo cautelativo, di sospenderne l’impiego e di procedere al reso delle confezioni presso questo punto vendita per la conseguente sostituzione”.

LEGGI ANCHE —> RICHIAMO MASCHERINE PER BAMBINI | MARCA E MOTIVO | FOTO

Voi unimamme avete controllato se avete in casa questi lotti?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.