Richiamo mascherine per bambini | Marca e motivo | FOTO

Diffuso il richiamo per alcune mascherine per bambini che non proteggono i piccoli. Ecco quali sono e come identificarle.

Con l’avvento della Fase 2 per cercare di evitare il contagio sono obbligatori i dispositivi di protezione personale, sopratutto le mascherine. Per i bambini con età inferiore ai 6 anni non sono obbligatorie, per gli altri o per chi vuole comunque usarle è bene acquistare quelle adatte. Attenzione a quello che si compra, sul sito della Commissione Europea è stato pubblicato un richiamo di alcune mascherine che potrebbero essere potenzialmente pericolose.

Richiamo mascherine per bambini: ecco la marca ed il rischio

La nota della Comunità Europea si riferisce al richiamo di alcune mascherine per bambini. Le mascherine sono di quelle colorate che in alcuni casi i bambini indossano più volentieri.

Il richiamo arriva dalla Danimarca per un prodotto che viene venduto online ed arriva dalla Cina. Come si legge dalla nota, le mascherine non sono state approvate e quindi potrebbero non essere in grado di difendere i piccoli dalle particelle: “Il prodotto pubblicizza un dispositivo protettivo contro le particelle virali, ma la sua capacità di filtraggio non è stata certificata dal relativo organismo di protezione. Di conseguenza, il prodotto potrebbe non soddisfare i requisiti di salute e sicurezza e potrebbe non essere in grado di proteggere adeguatamente se non combinato con altre misure aggiuntive”. In conclusione “il prodotto non è conforme al regolamento sui dispositivi di protezione individuale”.

Dati del prodotto incriminato:

Prodotto : maschera filtro antiparticolato

Nome : Safe Mask / Fashion Maschera per bambini

Marchio : Jtrip

Tipo / numero di modello : FZ / 73049-2014

Descrizione: Maschera a mezza faccia in tessuto con presunto potenziale di protezione contro Covid 19.

Descrizione dell'imballaggio: Il prodotto è confezionato singolarmente in un sacchetto di plastica bianco e trasparente con chiusura a zip ed è stato venduto online.

Codice a barre: 6970739105670

Come per tutti i richiami il consiglio è quello di non usare la mascherina e di contattare il rivenditore per avere un eventuale rimborso o cambio. Siccome sono vendute anche online meglio essere certi quando facciamo acquisti.

Voi unimamme avete provveduto a comprare le mascherine per i vostri bambini? Le indossano senza fare capricci?

