Chiudere le scuole per il virus è poco efficace: un nuovo studio

Una recente ricerca ha dimostrato che chiudere le scuole per evitare la diffusione del virus sia stato un’intervento poco efficace.

Un recente studio condotto dai ricercatori della London School of Hygiene and Tropical Medicine ha indicato che la chiusura delle scuole durante la pandemia mondiale sarebbe stata una misura poco efficace per ridurre i contagi e la trasmissione del virus. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Medicine.

Bambini e giovani sotto i 20 anni si ammalano poco: chiudere le scuole è stato poco efficace

Per effettuare lo studio sono stati presi i dati provenienti da sei Paesi: Cina, Italia, Giappone, Singapore, Canada e Corea del Sud. Sono state prese in considerazione anche delle ricerche svolte in passato sui tassi di infezione e sulla gravità dei sintomi. Quello che è emerso, andando ad analizzare i casi è stato che chi ha un età pari o inferiore ai 20 anni ha un rischio più basso di contrarre il virus pari alla metà di quello degli over 20. Inoltre, i ricercatori hanno riscontrato che solo il 21% dei giovani di età tra i 10 ed i 19 anni presentava dei sintomi. Invece, per le persone con un’età maggiore ai 70 anni il rischio è del 69%.

Il team di ricerca della London Scholl of Hygiene and Tropical Medicine, guidato da Nicholas Davies e Rosalind Eggo, ha esaminato i dati sulla trasmissione del Coronavirus in base all’età. Gli esperti ipotizzano che questo possa essere spiegato dalla maggiore esposizione al contagio e quindi abbiano una risposta immunitaria più efficace.

Effettivamente è quello che si è notato in questi mesi, andando ad analizzare i diversi dati sullo sviluppo e sulla diffusione del Coronavirus. Infatti, sembrerebbe che le persone che hanno un rischio maggiore siano quelle con patologie croniche e gli anziani. Al contrario, il Covid-19 in percentuale ha colpito molto poco i giovani o i bambini, ma molti erano asintomatici.