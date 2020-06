“Questo è il destino dei genitori” gli auguri di Vasco Rossi al figlio | FOTO

Il cantante Vasco Rossi ha fatto gli auguri al figlio che ha recentemente festeggiato 29 anni.

Il noto cantante Vasco Rossi ha fatto gli auguri via social al figlio Luca in occasione del suo compleanno.

Compleanno del figlio di Vasco Rossi

Uno dei figli di Vasco Rossi, Luca, è diventato grande. Due giorni fa infatti ha compiuto ben 29 anni e suo papà Vasco gli ha fatto gli auguri via social, come fanno molti genitori vip odierni. Luca è nato nel 1991 e non ama sicuramente le luci della ribalta, tanto che non ci sono in circolazione molte foto che lo ritraggano. Il Blasco è sposato dal 2012 con Laura Schmidt da cui ha avuto, appunto, Luca. Il cantante ha motivato così il matrimonio con la donna: “Laura non ha mai chiesto niente ma io non posso permettere che abbia poco più dei diritti delle madri degli altri due miei figli in materia di successione”.

Su Facebook aveva scritto: “non ho cambiato idea sul matrimonio. Sono sempre convinto che un rapporto non deve essere un legame o un obbligo. Essere liberi di andarsene in ogni momento e rimanere uniti è una continua testimonianza di amore sincero”. Tornando a Luca e al suo compleanno, ecco cosa gli ha scritto il padre: “Il destino dei genitori è quello: di dire le cose e poi aspettare e soffrire perché lui farà sempre quello che ritiene giusto. Tu ci devi essere quando lui ha bisogno. Ci devi essere e basta. Happy birthday Lukito”.

Il cantante ha pubblicato 3 foto di suo figlio: una è un primo piano di quando era più giovane, poi ce n’è una con Vasco e infine un’ultima neonato in braccio alla madre. Negli hastag Vasco Rossi ha segnato #nonparvero e #seidiventatounuomo. Vasco Rossi ha anche altri due figli, più grandi: Davide, che ha 34 anni ed è stato concepito con Stefania Trucillo, il giovane lo ha anche reso nonno del piccolo Romeo, poi c’è Lorenzo, nato dalla relazione con Gabriella Sturani, anche lui ha reso Vasco nonno di Lavinia, una bimba di 3 anni. Unimamme, vi sono piaciuti gli auguri di Vasco?

