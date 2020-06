Heather Parisi mamma a 50 anni risponde a chi la offende | FOTO

Heather Parisi risponde a chi la offende sui social. La showgirl replica elegantemente a chi non l’apprezza come è diventata oggi.

Heather Parisi ha 60 anni e si è trasferita da diverso tempo ad Hong Kong dove vive con l’attuale marito e con i suoi figli più piccoli, i gemelli Elizabeth e Dylan avuti quando la soubrette aveva 50 anni. Heather è molto attiva sui social, ci sono tante persone che la seguono e le fanno diversi apprezzamenti, ma come tutti i personaggi famosi, ci sono anche persone che non l’apprezzano, gli heaters.

Heather Parisi risponde a chi la critica sui social: “non cambierei la serenità di oggi con la bellezza di ieri”

La showgirl è stata criticata da un utente che ha paragonato il suo aspetto di oggi, una bellissima 60enne, con quello di quando aveva solo 20 anni. Come se il tempo che passa, per tutti, fosse qualcosa di cui vergognarsi. Heather ha risposto pubblicamente, postando sul web la replica a quel commento molto cattivo che arriva anche da una donna: “Come sei invecchiata Heather, eri così bella…“. La risposta di Heather Parisi non si è lasciata attendere. Ha sottolineato di aver raggiunto con la maturità quella serenità che nella sua vita ha sempre rincorso: “Ho 60 anni, non voglio imbrogliare il tempo ricorrendo alla chirurgia. Il nostro vissuto ci rende unici, non cambierei la serenità di oggi con la bellezza di ieri”.

La sua risposta: “Hai ragione, il mio viso e il mio corpo sono molto cambiati dai tempi di Cicale e Disco Bambina. Sono molto cambiati anche da prima della mia ultima gravidanza a 50 anni. Oggi di anni ne ho 60 e la bellezza della mia gioventù sicuramente non mi appartiene più”. Heather racconta di non aver mai voluto far ricorso alla chirurgia estetica: “Ma io, fin da principio, ho deciso che quella bellezza, non l’avrei inseguita a ogni costo, che non avrei cercato di imbrogliare il tempo ricorrendo alla chirurgia. La faccia della vecchiaia è un atto di verità e di umiltà al tempo stesso. È la consapevolezza che a renderci esseri unici è il nostro vissuto, non anonimi corpi di una bellezza stereotipata. E credimi, non cambierei mai il mio “essere invecchiata” di oggi con la mia “bellezza” di ieri, perché oggi ho molto più da raccontare e ho una serenità che non ho mai avuto“.

Voi unimamme cosa ne pensate delle parole di Heather Parisi? Siete d’accordo?

