Malala, Nobel per la pace, si laurea Oxford: il coronamento di un sogno

L’attivista palestinese realizza uno dei suoi sogni: Malala si laurea ad Oxford. E’ molto felice e pubblica delle sue foto e racconta dei suoi programmi.

Malala Yousafzai è la più giovane ad aver ricevuto nel 2014 un Nobel per la Pace nota per il suo impegno per l’affermazione dei diritti civili e per il diritto all’istruzione delle donne. Oggi ha 22 anni e nel 2012 all’attivista pachistana ha subito un attentato, è stata gravemente colpita alla testa da uomini armati saliti a bordo del pullman scolastico su cui lei tornava a casa da scuola. L’attentato è stato poi rivendicato dai talebani. La ragazza guarita e nel 2017 si è iscritta all’Università di Oxford, in Inghilterra dopo si è trasferita.

Malala realizza il suo sogno: dopo il Nobel la Laurea ad Oxford

Adesso, a giugno 2020 Malala si è laureata ad Oxford in filosofia, politica ed economia. E’ stata lei a pubblicare suo social le foto dei festeggiamenti: una nella quale è ricoperta da coriandoli, spuma e fiori nel cortile dell’Università. L’altra mentre è a casa a festeggiare con i genitori ed i fratelli con una torta con la scritta: Auguri per la tua Laurea”. Le foto sono accompagnate da una didascalia della giovane attivista: “Non so cosa farò adesso, per il momento sono disoccupata! Ora voglio solo leggere, guardare Netflix e dormire”.

Malala vive in Inghilterra da molti anni sopo proprio il terribile attentato che ha subito nel 2012 nel suo Paese. La giovane attivista rischiò di morire ma si salvò miracolosamente e poi venne trasferita all’ospedale di Birmingham.

Nel libro “Io sono Malala”, scritto dalla giornalista inglese Christina Lamb, parla della sua vita prima e dopo l’attentato, raccontando anche delle sue aspirazioni politiche e della sua passione per Justin Bieber e Angelina Jolie.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf — Malala (@Malala) June 19, 2020

Voi unimamme eravate a conoscenza del traguardo raggiunto? Noi le facciamo tanti auguri!!!

