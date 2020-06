Aborto per James Van Der Beek, l’amato Dawson, e la moglie l’annuncio straziante | FOTO

James Van Der Beek e sua moglie Kimerly hanno perso il sesto figlio a causa di un aborto spontaneo, l’annuncio su Instagram.

Bruttissime notizie per l’attore James Van Der Beek e sua moglie Kimberly, la coppia era in attesa del sesto figlio, ma purtroppo la donna ha abortito.

James Van Der Beek: triste messaggio sui social

Unimamme, purtroppo oggi dobbiamo annunciarvi che James Van Der Beek e sua moglie Brook hanno perso il bimbo di cui erano in attesa a causa di un nuovo aborto spontaneo. Diciamo nuovo perché, nel novembre scorso, la coppia aveva già attraversato una situazione simile. In realtà nemmeno quella di novembre era la prima volta e con quest’ultima, anzi, sono già 5 gli aborti spontanei subiti da questa numerosa famiglia. L’amato Dawson Leery della serie tv Dawson Creek ha inffatti già 5 figli: Olivia (2o10), Joshua (2012), Annabel (2014), Emilia (2016) e Gwendolyn (2018). L’attore ha deciso di parlarne sul suo account Instagram. Ecco che cosa ha scritto:

“dopo aver subito un aborto brutale e condiviso pubblicamente lo scorso novembre, siamo stati felicissimi di apprendere che fosse incinta. Questa volta però abbiamo tenuto la notizia per noi. Ma lo scorso fine settimana, ancora una volta, a 17 settimane, l’anima che eravamo stati entusiasti di accogliere nel mondo aveva altri progetti, che non includevano l’unirsi a noi in un corpo vivente fisico. Abbiamo portato Kimberly di corsa in ospedale in ambulanza per un’altra notte di trasfusioni di sangue. Mentre ero in piedi, grato per le brave persone che navigavano nel labirinto delle regole per salvarle la vita ma impotente nel non poter fare molto per la donna che amavo, oltre a massaggiare i suoi piedi e cercare di tenerla calda, qualcosa mi scorreva nella testa, ancora e ancora, che ora mi sento costretto a condividere: dobbiamo prenderci più cura l’uno dell’altro. Ora il mondo sta soffrendo.

C’è negazione, shock, intorpidimento, rabbia. Tutti i vecchi sentieri a cui ci aggrappiamo quando il trauma profondo viene dissotterrato. E non ci sono parole per alleviare quel dolore o cancellarlo. “Ma la via d’uscita? Inizia con una contemplazione aperta e dolorosa di questa domanda: Come possiamo prenderci più cura l’uno dell’altro? E a tutte le famiglie che hanno attraversato questo vorrei solo dire che non sono sole“.

Il suo messaggio ha ricevuto quasi 78 mila Like e moltissimi commenti. Alle spalle James Van Der Beek ha un matrimonio fallito con Heather Ann McCombe, ma dal 2010 è sposato con la sua attuale moglie. I due si sono sposati con una cerimonia ebraica in Israele. Unimamme, questa vicenda tocca il tema degli aborti spontanei, dramma che vivono tante mamme e tanti papà, argomento di cui troppo spesso si tace e di cui invece si dovrebbe parlare di più. Voi cosa ne pensate delle parole di questo noto attore?



