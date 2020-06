“Forza papà, ti aspetto”: il tenero messaggio del figlio di Alex Zanardi | FOTO

Il figlio di Alex Zanardi, Niccolò pubblica commovente un messaggio per il padre su Instagram.

Siamo tutti in grande apprensione per le condizioni di Alex Zanardi, il campione paralimpico di handbike e ed ex pilota automobilistico che lo scorso 19 giugno è rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale sulla statale 146 a Pienza.

Zanardi era con la sua handbike per la staffetta Obiettivo Tricolore di Obiettivo 3, un progetto di avviamento allo sport per atleti disabili fondato dallo stesso Zanardi, con la partecipazione di atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica, attraversando tutta Italia, da Luino fino a Santa Maria di Leuca. La tappa di venerdì 19 giugno era partita da Sinalunga, in provincia di Siena, e prevedeva la conclusione a Montalcino, nella frazione di Castelnuovo dell’Abate. A pochi chilometri dall’arrivo, purtroppo Zanardi si è scontrato con un camion.

Portato in gravissime condizioni al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, Zanardi è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico alla testa per le lesioni riportante nell’incidente. L’intervento è andato bene, ma la prognosi resta riservata e l’atleta è in coma farmacologico. Zanardi è fuori pericolo di vita ma potrebbe subire danni permanenti, in particolare alla vista, hanno spiegato i medici. Secondo l’ultimo bollettino medico del 23 giugno, le sue condizioni sono stabili. “Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità – hanno spiegato i medici – . Il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Eventuali riduzioni della sedo-analgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana. La prognosi rimane riservata“. Servirà dunque ancora qualche giorno per una valutazione dei danni neurologici.

Il figlio di Alex Zanardi, Niccolò, ed il messaggio per il padre

Nel frattempo il mondo dello sport e tanti italiani restano con il fiato sospeso nell’attesa di avere maggiori informazioni sullo stato di salute di Zanardi e fanno il tifo per il campione che già in passato aveva dato prova di una forza straordinaria. Il 15 settembre 2001 durante una gara automobilistica di Formula CART sulla pista di Lausitzring, in Germania, Alex Zanardi, dopo un testa coda, fu colpito violentemente da un’altra automobile che gli tranciò di netto la parte anteriore della sua vettura, amputandogli le gambe. Grazie ai soccorsi tempestivi che tamponarono la gravissima emorragia, Zanardi fu portato in elicottero all’ospedale di Berlino dove subì diversi interventi chirurgici. Il pilota, rimasto privo delle gambe, iniziò un lunghissimo periodo di riabilitazione. Non rinunciò allo sport. Dopo un breve periodo di nuovo nelle corse automobilistiche si dedicò al ciclismo paralimpico, con il quale ha ottenuto risultati straordinari: ha vinto diversi campionati mondiali e coppe del mondo, ha vinto medaglie d’oro in diverse specialità della hanbike ai Giochi Paralimpici del 2012 di Londra e a quelli del 2016 di Rio De Janeiro. Un campione di energia, determinazione e tenacia che tutto il mondo ci invidia.

Ora, Alex Zanardi si trova ad affrontare un’altra sfida durissima, sostenuto dall’affetto di tutti gli italiani. Nessuno di noi può immaginare cosa sta provando in questo momento la sua famiglia, messa di nuovo a dura prova da un altro gravissimo incidente. La moglie Daniela e il figlio di Zanardi, Niccolò, che all’epoca dell’incidente del 2001 era ancora un bambino, sono accanto all’atleta e lo sostengono con tutte le loro forze, come hanno sempre fatto.

A suscitare commozione in queste ore è un affettuoso messaggio pubblicato su Instagram da Niccolò Zanardi. Il ragazzo, che ha 22 anni, ha postato una bella foto del padre sorridente, scrivendo accanto poche, semplici ma significative parole: “Forza papà, ti aspetto, torna presto”, con accanto due cuori.

Visualizza questo post su Instagram Forza papà, ti aspetto, torna presto ❤❤ Un post condiviso da Niccolò Zanardi (@niccolo_zanardi) in data: 22 Giu 2020 alle ore 4:33 PDT

Parole che hanno colpito tutti e a cui gli utenti in Instagram hanno risposto con messaggi di incoraggiamento a Niccolò e alla famiglia Zanardi. “Niccolò vedrai lui tornerà da te e dalla tua mamma e da tutti“, ha scritto un utente. “Tuo papà è forte Niccolò ed è il miglior esempio per tutti noi“, si legge in un altro commento. ” ancora: “Tornerà, vedrai, è una roccia“. “Forza Alex, facciamo tutti il tifo per te!”, ha aggiunto un altro utente. Oppure testimonianze di chi ha conosciuto di persona Alex Zanardi: “Ho avuto l’onore di conoscere il tuo papà, persona meravigliosa, energia pura! Tornerà presto“.

Nella notte Niccolò ha pubblicato un’altra foto con un altro messaggio per il padre. Nell’immagine c’è la sua mano che tiene quella del padre Alex ricoverato all’ospedale ed ancora parole d’incoraggiamento: “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti ❤❤”.

Non possiamo che unirci a queste parole di incoraggiamento e speranza, che ne dite unimamme?

