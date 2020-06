Padre denunciato per aver picchiato i figli lasciati per giorni soli in casa

Un padre di 40 anni è stato denunciato per aver picchiato i propri figli. Le indagini, partite dopo una segnalazione, hanno scoperto anche dell’altro.

Questa è una nuova storia di violenza e di abusi che avviene tra le mura domestiche. A farne le spesa ancora dei minori che sono stati picchiati dal padre e sono stati anche abbandonati per diversi giorni dal genitore che si è assentato dall’abitazione familiare. Un caso avvenuto nella basa reggiana e segnalato da un vicino di casa che a seguito di strani rumori ed urla ha deciso di far intervenire i Carabinieri di Campagnola Emilia.

Padre denunciato perchè ha picchiato figli: ecco cosa è successo

E’ stato accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e abbandono di minori un 40enne. L’uomo dopo essere tornato a casa ha picchiati con una bacchetta di legno i figli minorenni. Li ha colpiti alle braccia ed alle gambe causando ai ragazzini delle lesioni che guariranno in 21 e 15 giorni. Li aveva lasciati a casa da soli per sei giorni, dicendo loro che doveva assentarsi per motivi di lavoro. Per “controllarli“, aveva installato delle telecamere, ma i figli, neanche 14enni, le avevano staccate e non avevano fatto i compiti. Sarebbero stati questi i motivi che hanno portato l’uomo ad infuriarsi.

I Carabinieri sono intervenuti perchè un vicino di casa aveva sentito delle urla dalla casa e preoccupato ha avvertito i militari. Non è stato facile per le forze dell’ordine entrare in casa. Quando finalmente sono ci riusciti hanno visto subito che uno dei due aveva degli arrossamenti sul polpaccio. Inoltre, si sono insospettiti perchè anche se faceva molto caldo i bambini avevano maglie a maniche lunghe. Una volta che si sono alzati le maniche hanno visto ecchimosi sulle braccia, ma anche sul corpo di entrambi. Inizialmente il padre ha giustificato i segni affermando che i due fratelli stavano litigando tra di loro e che lui aveva solo cercato di separarli. Dalle lesioni però si è potuto affermare che non potevano essere stati i figli a darsi così male. I militari hanno recuperato e sequestrato la bacchetta di legno, lunga circa mezzo metro, utilizzata per colpire i figli. L’uomo è stato denunciato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e abbandono di minori.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa vicenda? Cosa ne pensate?

