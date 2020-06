“Non ci lasceremo più”: coppia di centenari si riabbraccia dopo 3 mesi | FOTO

Maria, di 93 anni, e Guido di 100 sono due sposi che sono stati divisi per 3 mesi a causa della pandemia.

Unimamme, oggi vi raccontiamo la storia di 2 anziani che sono stati separati a causa del coronavirus e che si sono riabbracciati dopo 101 giorni.

Coppia anziana separata dal coronavirus si ricongiunge

L’emergenza Covid ha separato repentinamente e drammaticamente molte coppie, alcune per sempre, oggi però vi raccontiamo la storia di due sposi di ferro che hanno superato anche una pandemia per poi ricongiungersi. La vicenda è stata raccontata sul profilo Facebook del sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello. A narrare però è il fisioterapista Diego Colombo, che ha immortalato il momento del ricongiungimento in un bellissimo scatto che ha ottenuto 2670 Like e 517 condivisioni, diventando virale.

Maria e Guido sono sposati da 70 anni, quando Guido ha compiuto 100 anni è entrato nella rsa San Giuseppe, di lì a pochi giorni sua moglie Maria, di 93 anni, avrebbe dovuto seguirlo, ma nel frattempo è scattata l’emergenza coronavirus e la rsa si è chiusa impedendo nuovi accessi per tutelare le persone ricoverate e fragili. Prima di allora l’anziana coppia non si era mai separata, neppure per un giorno in 70 anni di matrimonio. Poi, nel 2020 si sono dovuti separare per 101 giorni per un virus. Guido ha pregato tutti i giorni di poter rivedere la sua sposa almeno una volta prima di morire, “perché ‘senza di lei io non vivo’”. Dopo la fine della chiusura ci è voluto ancora un po’ di tempo prima che tutto tornasse nella norma o quasi e Maria e Guido potessero riabbracciarsi.

L’operatore della rsa ha raccontato: “Maria è finalmente arrivata. È scesa dalla macchina dei figli e su gambe malferme ha affrettato il passo, sentendo la voce del marito che la attendeva in sedia a rotelle nell’atrio davanti alla chiesa della struttura”. Pare che Guido abbia mormorato: “finalmente sei arrivata”. Allora Maria si è abbassata la mascherina e ha cinto la nuca del marito chinandosi nella sua direzione, lui ha piegato il capo posandolo contro la guancia di lei, appoggiandosi al suo braccio e piangendo. “Non c’erano parole per esprimere ciò che stavano provando. E forse dopo 70 anni insieme le parole sarebbero state superflue. Hanno dato libero sfogo alle lacrime. Si sono lasciati andare alle emozioni e sono rimasti lì a lungo prima di domandare di essere accompagnati in salone. Al tavolo lui le ha preso la mano e le ha sussurrato ‘adesso non ci lasceremo mai più“’. Anche Maria era commossa e infatti ha estratto un fazzolettino dalla manica per pulirsi gli occhi. La donna ha poi comunicato al marito di avergli portato la camicie nuove. Secondo il fisioterapista Maria sembrava una ragazzina al primo appuntamento. La coppia ha poi proseguito con carezze, mani intrecciate sul tavolo e, una felicità, facilmente palpabile. Unimamme, la storia di questa tenera coppia è simile a quella di tanti innamorati che, per cause diverse e con modalità diverse, sono stati separati durante questi mesi lunghi e diffici, temendo per le sorti l’uno dell’altra. Voi vi siete commosse guardando questa foto? Vi ha riportato alla memoria qualcosa che avete vissuto?

