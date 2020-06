Educazione civica obbligatoria da settembre: le indicazioni del MIUR

Come annunciato dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, sono state inviate a tutte le scuole le linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica: “Dal prossimo settembre, troverà applicazione la legge sull’Educazione Civica. Vogliamo che le scuole siano preparate“. Perchè dall’anno 2020/2021, questa materia, molto spesso non considerata ne da insegnanti e ne dagli studenti, diventerà obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado, già a partire dall’infanzia.