Linee guida per la riapertura delle scuole: le istruzioni per settembre | VIDEO

Le linee guida per la riapertura delle scuole sono molto importanti per permettere un ritorno in sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

Il 25 giugno la Ministra Azzolina dovrà presentare le linee guida per la riapertura delle scuole a settembre in tutta sicurezza sia per gli studenti e sia per il personale sanitario. Le linee guida saranno condivise con le Regioni ed enti locali che insieme ai presidi e agli uffici scolastici territoriali dovranno organizzare il nuovo anno scolastico. E’ molto probabile che ci saranno classi composte da pochi studenti, si andrà a scuola anche il sabato o di pomeriggio e per i ragazzi delle superiori è molto probabile l’alternanza tra la didattica in presenza e quella a distanza.

Linee guida riapertura scuole: classi divise, doppi turni, sabato in aula e lezioni online

Le linee guida che la Ministra Lucia Azzolina ha annunciato, sul suo profilo Facebook, verranno presentate domani, giovedì 25 giugno 2020. Ci saranno diverse novità; ingressi a distanza, uso di locali che non solo solo quelli scolastici, orari flessibili. Il tutto per garantire un ritorno in presenza in sicurezza. Ogni Preside in collaborazione con i consigli d’Istituto dovrà cercare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. E se dovesse tornare la necessità di richiudersi in casa, si ricorrerà alla Dad anche l’anno prossimo, ma seguendo nuove disposizioni che sono in via di preparazione al ministero.

Nelle linee guida non si parla di mascherine, di distanziamento, di visiere o di plexiglas. Si fa un rinvio esplicito al rispetto obbligatorio delle disposizioni del comitato tecnico scientifico (il Cts) istituito presso il ministero della salute. Quelle del 28 maggio indicano il metro di distanza tra una persona e l’altra e l’uso obbligatorio delle mascherine dai 6 anni in su. Le regioni avevano chiesto di tenere l’obbligo delle mascherine soltanto negli spazi comuni e non al banco.

Per quanto riguarda le mense, importanti anche dal punto di vista educativo, dovrà rimanere quando è possibile. Attuando delle turnazioni ed in casi estremi anche prevedere una lunch box da consumare direttamente in classe.

